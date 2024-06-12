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紅十字會人道園區啟用 兼具大台北備災中心

中央社／ 新北12日電

紅十字會今天表示，面對日益艱鉅的人道主義挑戰，在新北淡水落成啟用的人道園區兼具大台北備災中心、多功能會所及水上安全教育訓練館，將可擴大服務面向，滿足人道主義需求。

中華民國紅十字會今天在新北市淡水區永續發展基地，召開記者會說明新近落成啟用的人道園區新家興建過程與發展願景。

紅十字會表示，民國88年九二一地震後，凸顯防備救災的重要性，在紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）的支持下，陸續在全台各地設置24個備災中心（目前整併為16個），儲存救災物資及器材設備；並與各地消防局合作訓練，成立5支救災隊。

紅十字會聯絡發展處處長鄭雅方告訴中央社記者，原先使用台北市萬華區的廳舍，作為備災器材與教育訓練，感謝余建新14年來提供獨立寬敞且舒適的辦公空間，也儲放防備救災及社區照顧的器材設備。

紅十字會表示，各地的備災中心多數是借用政府的房舍或軍方閒置的營區，經常被要求遷移。水上安全教育也租用場地訓練，常不如人意。因此，於民國102年6月擬定「建置百年會所暨大台北備災中心計畫」。

因財力有限無法自購土地興建，紅十字會經報請內政部同意，向財政部國有財產署租借國有土地，經評估後，選用新北市淡水區望高樓段國有土地，並訂立租約。

紅十字會說，兼具大台北備災中心、多功能會所及水上安全教育訓練館的「人道園區」新家，於去年底完工，將救災物質搬移到此處，這裡也是「台灣人道主義的堡壘」。

至於人道園區將來的願景，紅十字會表示，將永續推廣人道主義及國際人道法、普及急救及水上安全教育、執行防備救災的任務、扎根社區服務與照顧、援助國內外災害及戰亂的人道主義危機，同時也將成為災民的避難中心。

淡水 紅十字會

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