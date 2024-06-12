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大巨蛋辦演唱吸更龐大客群 東區商圈：消費至少成長6成
台北大巨蛋近期舉辦中職例行賽，雖然引進人流，但其餘時間仍在「養蚊子」，各界更盼早日舉辦演唱會，帶動起一波演唱會經濟效應。已進駐的「遠東Garden City」樂見其成，而東區商圈更從小巨蛋辦演唱會的外溢效應為例，喊出大巨蛋辦演唱會，消費成長至少6成以上的數字。
「遠東Garden City」搜羅了各方美食，已在大巨蛋的一樓店面陸續開幕，遠東SOGO董事長黃晴雯曾在5月底開幕記者會受訪時說，只要在法規允許的狀況下，歡迎各式各樣豐富的活動，只要能夠聚集人群、帶動經濟，相信大巨蛋好，周邊的零售就會更好。「我們做的好，東區的經濟也會一起往上揚。」
東區商圈發展協會理事長韓修和說，從去年大巨蛋接連舉辦球賽，經典賽、中職到輝達創辦人黃仁勳開球，東區商圈只要每逢賽事消費成長都有4成，尤其週末假期更顯著，但是球賽的客群固定，不像是演唱會的年齡層分佈更廣、每場的客群也會不同，人潮勢必會更多。
「估計大巨蛋開演唱會，東區消費成長至少會到6成以上！」韓修和說，近期歌神張學友在小巨蛋舉辦演唱會，東區消費就成長2成，因為有些歌迷要從中南部，甚至海外來台，就連有點距離的小巨蛋都能帶動這波消費，足以想見大巨蛋的效應。
韓修和說，這段期間也和市府、遠雄開會，除了球賽或是引頸期盼的演唱會之外，也能參照東京巨蛋的方式平時舉辦大小藝文活動，「不然平日大巨蛋周遭都很黯淡，應該每周每月舉辦活動，不能浪費在那邊。」
他也建議，同時參照高雄舉辦演唱會模式，發放商圈抵用券等，不只是東區也是整個北市都能響應，進而帶動整體經濟。
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