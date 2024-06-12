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北北基合併成一直轄市？蔣萬安：已是共同生活圈合作夥伴

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席第一殯儀館拆除工程、祈福暨圓滿感恩灑淨法會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席第一殯儀館拆除工程、祈福暨圓滿感恩灑淨法會。記者林麗玉／攝影

基隆市政府編列追加預算300萬元，推動基隆市升格作業，對於民調北北基合併議題，基隆市長謝國樑說，合併成大直轄市最適合基隆，但最容易方式是基隆和新北合併。蔣萬安今天則認為，希望能有更多討論，且聆聽更多各界意見。北市府希望在既有合作基礎上，重要是提供市民最好的服務。

蔣萬安說，北北基合併議題，其實北北基桃都已經透過共同治理平台，有很多市政議題交換意見，且即刻做橫向溝通合作，不管是交通、教育、環保等各個面向。

蔣也提到，基北北桃也都定期會有4市各局處以及首長、副首長的會議都在進行，已經成為一個合作夥伴的關係，都會持續來一起努力，就各項市政打造一個共同的生活圈。

蔣今天也被追問，是否認同北北基合併為一個大直轄市、或認同謝國樑說的基隆併到新北最容易？蔣說，希望能夠有更多的討論，而且能夠聆聽更多各界的意見。北市府希望能夠在既有合作的基礎之上，重要的是提供市民最好的服務。

大直 謝國樑

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