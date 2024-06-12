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北投夏日魔法節7月5日登場 推復刻酒家菜宴席

中央社／ 台北12日電

北市商業處表示，為推廣北投商圈特色，規劃2024北投夏日魔法節將於7月5日起在北投公園等地舉辦，當天晚間召開活動記者會，宣布復刻酒家菜宴席活動開跑。

台北市商業處長高振源今天透過新聞資料指出，北投具有豐富人文歷史及溫泉觀光資源，為推廣北投商圈夏日特色，從7月5日至28日在北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場、地熱谷，辦理為期4週的「2024北投夏日魔法節」。

北市商業處規劃活動將打造5處專屬特色裝置物與營造氛圍燈飾，並延伸裝飾至地熱谷，更以酒家菜、那卡西做為活動主軸，每週推出一系列特色活動及搭配抽獎、小旅行等推廣在地商圈特色。

商業處表示，今年以復刻北投百年歷史文化為概念亮點，盼邀民眾夏季品嚐美食與泡湯，在不同季節造訪北投，盡享不同旅遊樂趣。

此外，「2024北投夏日魔法節」復刻酒家菜超值優惠宴席將於7月5日開幕啟動記者會後，在七星街封街辦桌方式開席，讓民眾體驗古早味流水席文化，每桌10道精緻菜餚及2道飲品甜點，由台灣廚神阿發師邀北投外燴大廚陳啟文擔任宴席活動總廚。

商業處指出，復刻酒家菜色包含在地老師傅傳承特色手路菜菊花干貝及古味魷魚螺肉蒜鍋、龍蝦大拼盤等經典酒家菜，且邀知名歌手李炳輝與藝起那卡西大叔團在現場傳唱，重現北投在地經典酒家菜與那卡西文化。

商業處表示，復刻酒家菜宴席今天起可認養訂購提供每桌優惠價新台幣9990元，就能吃到新台幣1萬6800元菜餚，限量25桌額滿為止。活動細節可至官網查詢。

北市 北投 記者會

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