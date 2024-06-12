新北青年局年預算1.5億 場地不收錢、補助不確實遭審計檢討兩次

新北市長侯友宜為實現青年在新北安居樂業，前年1月成立青年局，今年編列1.5億元預算，期加強青年競爭力。不過新北審計處查核發現，受青年局補助單位成果報告未說明成果，無法審查是否達成預期效益。另5處青創基地僅兩處收取租金，要求青年局改善；青年局回應補助案未來持續滾動式檢討、租金已訂定新北青創基地使用管理要點。

新北青年局目前編制42人，過去兩年經常舉辦各式研討會，設置多處青創空間，期加強青年競爭力。前年補助青年個人、團體及學校辦理多元文化、國際事務等活動120案，補助金額412萬餘元，新北審計處查核發現，受補助對象提交成果報告書未說明執行成果，無法審查是否依計畫執行及是否達成預期效益。

新北至去年共設置5處青創基地，總設置經費1億674萬餘元，又2021及2022年度分別有62組及155組團隊申請進駐青創基地，但僅兩處收取租金，且無所轄基地使用規定，審計處認為不利制度化管理，要求改善。

新北青年局對此表示，轄下共設置8處青創基地，包含新北創力坊、三重社會創新基地等，每年輔導約160組青創團隊。各基地使用規範及收費已訂定新北青創基地使用管理要點，依各基地培育方向及設定面向綜合考量，採收取租金、免收或減收租金等，藉因地制宜支持青年創業。

另補助青年對象包括學生辦理社團活動等，希望提供機會支持青年透過成果發表、國際交流、志願服務等活動累積經驗及培育相關能力。補助案均要求受補助團體提供執行成果報告，也不定期實地查核確保計畫執行，未來會持續滾動式檢討並精進相關補助規劃，以達兼具鼓勵青年發展、經費運用合理性。

依「新北市政府協助青年綜合發展補助要點」實施辦法，要求受補助對象應於活動結束後一個月內，檢附請款書、成果報告書、收支明細表等書面資料辦理核銷否則不予核銷。且12月辦理活動需12月完成核銷。