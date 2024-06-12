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文化局建構5美學廊帶 侯友宜：府中雙城早已是新北品牌

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
府中雙城廣場步行區化身時裝伸展台。圖／新北市文化局提供
府中雙城廣場步行區化身時裝伸展台。圖／新北市文化局提供

新北文化局2020年起建構5條美學廊帶，府中雙城雙軸三廣場已完工，今年文化局導入各式府中藝文活動，打造新美學生活場域。新北市長侯友宜說，府中雙城早就定為新北的品牌，去年工務局完成雙軸三廣場後，串連在地節慶、雙城品牌活動、街頭學校活動等，其他局處可多加利用，分享古城之美。

新北文化局長張䕒育今以「構府中。築新北」專題報告。張說，新北打造城市新美學建構5條美學廊帶，其中一條府中美學結合府中、林家花園一帶及新版特區，推動府中雙城。文化局串聯在地節慶、藝術人文，辦理府中雙城品牌活動，甫落幕的新北．構時尚系列活動，邀請國內外5位關注永續議題時裝設計師，廣場步行區化身時裝伸展台，期間還有好書交換、快閃貨櫃、音樂舞台、工作坊及市集等，累計逾10萬人次參與。

張䕒育指出，2024新北市街頭學校6月19日起接棒，以府中15為據點，規畫青年、街頭文化及潮流主題活動，打造新北青年的街頭文化新聚落，7月13日登場的新北市兒童藝術節，將在市民廣場、市府大廳、府中廣場及各藝文中心辦理，今年主題為怪獸王國，讓藝術教育向下扎根。而從2020年至今年底，府中雙城舉辦79場活動，活絡商圈、促進經濟發展，從文化、生活加上經濟三面著手，提升城市競爭力。

侯友宜說，新北市29區有各自文化，市府建構5條美學廊帶，包括淡水北海岸古蹟文化、都會府中雙城、三鶯文化、黃金山城及茶山文化等，這幾年不斷開拓，讓新北邁向永續美學。侯說，府中雙城早就定為新北的品牌，去年工務局完成雙軸三廣場、改善開放空間後，文化局串連在地節慶、品牌活動，包括街頭學校等活動，盼其他局處多多利用，不只文化局分享古城之美，也讓美學廊帶蓬勃發展。

2024新北市街頭學校6月19日起接棒新北．構時尚系列活動。圖為2023街頭文化節／新北市文化局提供
2024新北市街頭學校6月19日起接棒新北．構時尚系列活動。圖為2023街頭文化節／新北市文化局提供
甫落幕的新北．構時尚系列活動，累計逾10萬人次參與。圖／新北市文化局提供
甫落幕的新北．構時尚系列活動，累計逾10萬人次參與。圖／新北市文化局提供

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