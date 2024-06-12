文化局建構5美學廊帶 侯友宜：府中雙城早已是新北品牌

新北文化局2020年起建構5條美學廊帶，府中雙城雙軸三廣場已完工，今年文化局導入各式府中藝文活動，打造新美學生活場域。新北市長侯友宜說，府中雙城早就定為新北的品牌，去年工務局完成雙軸三廣場後，串連在地節慶、雙城品牌活動、街頭學校活動等，其他局處可多加利用，分享古城之美。

新北文化局長張䕒育今以「構府中。築新北」專題報告。張說，新北打造城市新美學建構5條美學廊帶，其中一條府中美學結合府中、林家花園一帶及新版特區，推動府中雙城。文化局串聯在地節慶、藝術人文，辦理府中雙城品牌活動，甫落幕的新北．構時尚系列活動，邀請國內外5位關注永續議題時裝設計師，廣場步行區化身時裝伸展台，期間還有好書交換、快閃貨櫃、音樂舞台、工作坊及市集等，累計逾10萬人次參與。

張䕒育指出，2024新北市街頭學校6月19日起接棒，以府中15為據點，規畫青年、街頭文化及潮流主題活動，打造新北青年的街頭文化新聚落，7月13日登場的新北市兒童藝術節，將在市民廣場、市府大廳、府中廣場及各藝文中心辦理，今年主題為怪獸王國，讓藝術教育向下扎根。而從2020年至今年底，府中雙城舉辦79場活動，活絡商圈、促進經濟發展，從文化、生活加上經濟三面著手，提升城市競爭力。