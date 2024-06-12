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傳五月天申請跨年檔 蔣萬安：大巨蛋朝辦演唱會方向進行

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席第一殯儀館拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會。記者蘇健忠／攝影
蔣萬安今天上午出席第一殯儀館拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會。記者蘇健忠／攝影

台北大巨蛋何時能辦演唱會，今天議長戴錫欽將政黨協商。由於今天又傳出，五月天的確有積極申請大巨蛋開唱，申請時間是跨年檔期。對於大巨蛋何時可辦演唱會？市長蔣萬安今天受訪說，北市府希望能朝市民朋友共同期待，接下來大巨蛋可以舉辦包含演唱會在內的大型活動方向來進行。

蔣萬安今天上午出席第一殯儀館拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，媒體問蔣，大巨蛋能否開演唱會今天下午將政黨協商，蔣萬安說，非常謝謝議長戴錫欽願意挺身站出來，協助市府跟議會各黨團來溝通、協調，也謝謝在總質詢期間，不分黨派很多議員也都提出來。

蔣說，對於大巨蛋未來舉辦非體育賽事，包含演唱會在內的大型活動都持正面的看法。所以大家共同面對大巨蛋在過去被綁住的各項限制。市府希望能夠朝向市民朋友共同期待，接下來可以舉辦包含演唱會在內的大型活動方向來進行。

大巨蛋 演唱會 蔣萬安

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