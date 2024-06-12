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唯一鬧區殯儀館 地方嘆「板橋殯儀館要移很難」應盡快改建

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北板橋殯儀館是要搬遷還是拆除重建，至今尚未定案。本報資料照片
新北板橋殯儀館是要搬遷還是拆除重建，至今尚未定案。本報資料照片

台北第一殯儀館今舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，而新北板橋殯儀館是要搬遷還是拆除重建，至今尚未定案。里長指出，在地受噪音所苦近40年，已被迫成為殯葬特區，應盡快改建才能解決；民代建議可把隔壁停車場立體化，完工後直接轉移；新北殯葬處表示，持續與地方溝通取得共識。

「板橋殯儀館要移走很困難。」板橋新海里長宋靜庭認為，板殯的殯葬量能不足，導致很多業者直接進駐新海路、長江路，連430、431巷都深入，包含會館、棺材店，法會禮廳已與住宅區融為一體，這兩條路的路幅本身就很小，對居民的心理壓力很大；送葬隊伍甚至直接經過403巷的住宅區，「新海里已有一大半的區域都跟殯葬業者有關係」，已經被迫成為殯葬特區。

宋靜庭表示，殯葬問題困擾在地近40年，許多居民都深受噪音所苦，導致身心重創，甚至有幻聽幻覺，時常需要去看身心科。連隔壁的德翠里都被影響，原本業者只觸及到板殯停車場，但殯葬量能不足及品質不佳，導致業者逐漸往外蔓延。

宋靜庭指出，市府若無能力將板殯遷移至他處安置，應該要原地重建或改建，提升環境品質、隔音效果和交通環境，很多鄰近板殯的會館都已做了最好的示範。板殯重建後會增加量能，輔導業者進入館內，再將周邊住宅區設置為管制區，讓安葬和安居得到真正的和解。

新北市議員劉美芳建議，民政局要分階段提撥預算，板殯既然不能停止營運，可以把隔壁的停車場空間，以立體化方式，建設有現代感的生命園區，就可提供禮廳及地下停車場等相關需求，這樣的好處是，施工期間板殯依舊可以使用，新空間蓋好後直接無痛轉移，又可解決噪音及重新規畫業者路線。

殯葬處表示，殯儀館選址或改建須通盤考量當地民情及各項因素，目前已先針對殯儀館進行設施改善，包含汰換現有門窗、新設牌位區，強化照明，並重新規畫停車場動線。

針對地方提出原地重建及立體化想法，殯葬處表示，日前有透過行動治理等會議聽取地方聲音，持續改善板殯環境、噪音等問題，未來也會持續與地方溝通，希望取得共識以滿足需求。

停車場 第一殯儀館

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