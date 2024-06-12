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一殯60年功成身退 業者翻老照片送最後一程：謝養活1家

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
在一殯從事40多年葬儀布幔的方大姐，一早就來和即將開拆的景行廳拍照，並拿出早年一殯周邊都還是空地的老照片，感激第一殯儀館養活她一家。圖／葬儀業者方小姐提供
在一殯從事40多年葬儀布幔的方大姐，一早就來和即將開拆的景行廳拍照，並拿出早年一殯周邊都還是空地的老照片，感激第一殯儀館養活她一家。圖／葬儀業者方小姐提供

走過60年、一甲子歷史的台北市立第一殯儀館，今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，除市長蔣萬安，在地里長、殯葬業者等今天都來見證拆除的歷史性一刻。其中在一殯從事40多年葬儀布幔的方大姐，一早就來和即將開拆的景行廳拍照，並拿出早年一殯周邊都還是空地的老照片，感激第一殯儀館養活她一家，此刻是緬懷一殯走入歷史，「來送一殯最後一程」。

方大姐感嘆說，「因為二殯的葬儀布幔不需要布幕，所以今天一殯拆除等同她就失業了」，但她樂觀看待就是「沒有不散的宴席...，我還是很感恩，因為第一殯儀館養活我一家四口」。

在地行政里長鄭春華說，即便第一殯儀館過去一年有回饋里民的2百萬回饋金，但現在第一殯儀館要拆、沒有了，但里民對於一殯開拆還是相當開心，未來希望市府規畫蓋商辦，將地方經濟活絡起來。

中山區里長聯誼會長黃志昌也認為，地方期盼第一殯儀館拆除，已經盼了很久，至於未來規畫，因目前中山區還缺一個開發引擎，如信義區有信義計畫區，至於未來怎麼發展，市府應凝聚各方共識。

民眾黨中山大同區議員林珍羽說，目前居民對於一殯這塊地的發展，許多民眾希望未來採複合式的發展，周邊有行天宮、榮星花園，希望未來市府朝多元用途發展。

由於目前第一殯儀館周邊仍有相當多葬儀業者，中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會理事長徐朝輝說，先前有不斷向市府建議，先讓二殯二期運作順暢，應該「緩步拆除」。不過明天開拆後，也希望市府解決二殯目前最大問題，就是停車位、交通等問題，尤其目前二殯許多停車位會保留給貴賓、民代，也希望可以釋放給民眾、家屬或業者。

今天的拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地立委、議員、里長及葬儀業者等，一同參與法鼓山關懷院的灑淨祈福，儀式並象徵性拆除第一殯儀館已經啟用60年的景行廳銜牌，表示著第一殯儀館的落幕。

今天的拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地立委、議員、里長及葬儀業者等，一同參與法鼓山關懷院的灑淨祈福，儀式並象徵性拆除第一殯儀館已經啟用60年的景行廳銜牌，表示著第一殯儀館的落幕。記者林麗玉／攝影
今天的拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地立委、議員、里長及葬儀業者等，一同參與法鼓山關懷院的灑淨祈福，儀式並象徵性拆除第一殯儀館已經啟用60年的景行廳銜牌，表示著第一殯儀館的落幕。記者林麗玉／攝影
在地里長、殯葬業者今天都來見證一殯拆除的歷史性一刻。在一殯從事40多年葬儀布幔的方大姐(右)也拿出早年一殯周邊都還是空地的老照片，感激第一殯儀館養活她一家，此刻是緬懷一殯走入歷史，「來送一殯最後一程」。記者林麗玉／攝影
在地里長、殯葬業者今天都來見證一殯拆除的歷史性一刻。在一殯從事40多年葬儀布幔的方大姐(右)也拿出早年一殯周邊都還是空地的老照片，感激第一殯儀館養活她一家，此刻是緬懷一殯走入歷史，「來送一殯最後一程」。記者林麗玉／攝影
在一殯從事40多年葬儀布幔的方大姐(右)也拿出早年一殯周邊都還是空地的老照片，感激第一殯儀館養活她一家，此刻是緬懷一殯走入歷史，「來送一殯最後一程」。記者林麗玉／攝影
在一殯從事40多年葬儀布幔的方大姐(右)也拿出早年一殯周邊都還是空地的老照片，感激第一殯儀館養活她一家，此刻是緬懷一殯走入歷史，「來送一殯最後一程」。記者林麗玉／攝影

法會 第一殯儀館 車位

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