新莊泰山部分地區6月15日停水23小時 萬餘戶受影響

新北市政府水利局今天表示，台水公司汰換管線，新莊、泰山部分地區將於15日上午9時至16日上午8時停水，時間長達23小時，預估1萬3237戶受影響，呼籲民眾提前儲水備用。

水利局新聞稿表示，台灣自來水公司辦理「新莊區中正路（龍安路-929巷）1200mm汰換管線工程」，新莊泰山部分地區將停水，時間長達23小時，影響戶數共1萬3237戶。停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。提醒民眾停水期間關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

水利局表示，水公司將設10處臨時供水站供民眾取水使用，新莊區的8處地點分別在新北大道7段316號、新北大道7段225號、雙鳳路75號、雙鳳路106之1號、青山路1段22巷口、新北大道7段558號、雙鳳路135號、鳳山路與天泉二街口。泰山區壽山路104號旁、信華6街11號前。

至於停水範圍，分別是新莊區壽山路、天祥街、新北大道7段、青山路1段；泰山區義仁里（信華一街至信華八街、中環路2段、磚雅厝路、坡雅頭路、莊泰路、莊田路、新北大道5段單號側、義德街、義東街）、貴賢里（貴子路41號至69號）、貴和里（明志路3段單號513到533號、雙號470到572號）、壽山路、德安街、貴鳳街、貴陽街、新北大道6段至7段單號側）、新北大道7段2號至120號、立泰里（中環路2段單號側）。