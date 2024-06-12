新聞幕後／破除大巨蛋柯文哲緊箍咒 今政黨協商解決政治問題

台北大巨蛋能否辦演唱會今天舉行政黨協商，有議員指出，今政黨協商就是盼各界能有共識，希望藉由議會支持借助市長蔣萬安一臂之力，壓著都發局把原有使照爭議條文修改。而市府、遠雄對於辦演唱會都抱持樂觀其成的態度，府內人士直言，大巨蛋專業問題都已做了，剩下政治問題要解決，盼透過政黨協商解開前市長柯文哲下的「緊箍咒」，一切順利期待年底就有演唱會。

依大巨蛋使照第29條註記，若要辦非體育賽事需符合建築技術規則127條「觀眾席樓地板面，應在基地地面或道路路面以下七公尺以內」或找第三方專業性能機構驗證。若要從127條來檢視，大巨蛋球場範圍是在地面以下10公尺。

副市長李四川曾說，127條就是打不開「死結」，所以4月底為讓大巨蛋解套，才有誇局處會議討論，結論就是回歸內政部2017年函釋，體育場館不受127條限制，未來若要辦非體育賽事，就依「大型群聚自治條例」請遠雄找專家學者驗證，後送台建中心或消安基金會審查。

府內人士透露，使照註記中提到需找第三方專業性能機構驗證，讓外界玩「文字遊戲」，認為遠雄一定要找中央唯一授權可做性能驗證的台建中心審查，但遠雄早已驗證完成，現階段要做的是消防安全避難審查，所以不管台建中心和消安基金會都可以審，但文字上確有疑慮，希望討論出可行方案，將爭議解決。

該人士說，內政部早已函文表示大巨蛋不受127條限制，而是時空背景下柯市府為大巨蛋戴上「緊箍咒」，只要回歸當初函釋內容就可解套，現在蔣市府願承擔責任，但也需要議會的支持，專業部分遠雄、市府該做的已經做了，「政治問題應用政治方式來解決。」據他了解，包含市府、遠雄都期盼順利的話，大巨蛋年底就有演唱會。

針對今天議會政黨協商，有議員分析，現已改朝換代，蔣市府態度明確大巨蛋就是要辦演唱會，李四川也說，「建管處敢簽，我就敢批，但還是沒人敢簽上來」，若議會達成共識在安全前提下可辦非體育賽事，並向市府提案，壓著都發局把當初有爭議註記修改，問題就能解決，「連消安審查都不一定要做。」

遠雄副總經理楊舜欽表示，已有和消安基金會先探詢，大概能審查哪些項目，簡單來講，目前就是會將體育賽事外其他狀況包含演場會、法會等模擬以及消防編組，正模擬相關資料，完備後就會送往消安基金會審查，對於辦演唱會態度都是樂觀其成，但消安基金會審查報告，能否辦非體育賽事，還是要回到市府認定。