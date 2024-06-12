快訊

簽下買車契約等於也賣了個資？隱私專家給車主7個建議

孫安佐遭爆「曾在學校放火槍」險遭退學 城市科大回應了

「媽祖嫁關公」鬧劇 律師：若人惡意追求自稱合婚 恐涉跟騷法

一甲子第一殯儀館今走入歷史 蔣萬安見證景行廳卸銜牌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。記者蘇健忠／攝影
殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。記者蘇健忠／攝影

60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地民代、里長出席見證拆除的歷史性一刻，殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。

目前北市殯葬處規畫，拆除工程明天正式動工，預計花費5個月，11月拆除完成，將先做停車場及綠地開放使用。

對於周邊居民盼了幾十年的拆一殯，終於在任內開拆，蔣萬安今天受訪說，第一殯儀館從國民53年完工，到現在已經走過一甲子，在這過程中，它確實陪伴很多往生者走過人生最後一哩路，在此謝謝同仁、殯葬業者來協助家屬，充滿無限思念，當然一殯隨著二殯二期工程完工，正式功成身退，走入歷史，接下來第一殯儀館這塊地，會先做停車場、綠地使用，中長期會積極搜集彙整地方意見需求，會針對台北市長期整體發展完整評估。

媒體也問蔣萬安未來一殯這塊地如何規畫，是否規畫長照醫療專區？或公私混合的商業設施等？蔣說，這些都在市府考量的方案，不管作為台北面對接下來高齡化、長照需求，當然目前這邊是市中心鬧區，都會聆聽地方聲音，做一個對台北市長遠發展有利的長遠評估。至於未來是否會徵收周邊的私人用地一併開發？蔣說，整塊地從西側、東北角是私地，確實整合是未來思考方向，但是不是徵收，會再整體評估。

對於一殯正式拆除後，二殯的殯葬量能、還有周邊交通？蔣萬安今天也說，二殯二期工程完工之後，禮廳總數有28廳，比一殯加二殯原本禮廳加起來21廳還多，冰櫃也增加300櫃位總數有1314櫃位，整體看量能是夠的。

不過蔣提到，一殯整合到二殯，還是會有過渡期，包括禮廳開放到24廳，還有交通等，會持續關注、追蹤各項問題，也會要求民政局殯葬處、交通局等，相關單位，對於銜接的過渡期，可能發生各項狀況，必須會即刻改善精進。

殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。記者蘇健忠／攝影
殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。記者蘇健忠／攝影
60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地民代、里長出席見證拆除的歷史性一刻。記者蘇健忠／攝影
60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地民代、里長出席見證拆除的歷史性一刻。記者蘇健忠／攝影
60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地民代、里長出席見證拆除的歷史性一刻。記者蘇健忠／攝影
60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地民代、里長出席見證拆除的歷史性一刻。記者蘇健忠／攝影

第一殯儀館 蔣萬安

延伸閱讀

首都門戶洞開陸艇闖淡水還爽遊51分鐘 蔣萬安痛斥誇張

周玉蔻節目爆晶華緋聞、蔣孝嚴家族爭議 民視挨罰40萬官司結果曝光

回響／北市營養午餐廚餘年疊出3座101 蔣萬安支持訂定專法

蔣萬安開冰箱曝接下來1個月菜色..網驚：密集恐懼發作

相關新聞

一甲子第一殯儀館今走入歷史 蔣萬安見證景行廳卸銜牌

60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地民代、里長出席見證...

拆「景行廳」銜牌 北市第一殯儀館近60年將走入歷史

台北市長蔣萬安上午在立委王鴻薇、台北市議會副議長葉林傳、台北市議員陳珍羽等人陪同下出席第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑...

新北里鄰長、志工聯誼費 明年調高

新北市長侯友宜昨在議會總質詢場合再釋利多，宣布新北市里鄰長、志工等聯誼活動費，將依照物價指數，明年起從3840元調漲至4...

台智光拒議價 北市警局被迫協商

台北市議會追查三大案，台智光案調查小組昨開會，小組召集人秦慧珠透露，與會的北市警局坦言，他們民國105年要求每年議價，但...

北市一殯今法會、拆銜牌 11月拆除完工 前期規畫停車場

台北市第一殯儀館今天舉辦祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安等人出席，殯葬處象徵性拆除銜牌，近60年歷史的一殯走入歷史，前...

新聞眼／微笑單車頻出包 輕罰不痛不癢

YouBike微笑單車公司獨霸公共自行車市場，去年營收破5億，卻缺乏進步動力，面對系統異常、車量調度出問題，總要地方概括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。