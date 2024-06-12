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拆「景行廳」銜牌 北市第一殯儀館近60年將走入歷史

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午立委王鴻薇、台北市議會副議長葉林傳、台北市議員陳珍羽等人陪同下出席第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，現場請來法鼓山4位法師及100多位蓮友（師兄姊）一起參與灑淨祈福法會，法師帶領蓮友唸誦經文，並於第一殯儀館各處進行灑淨，以安撫眾生，洗滌塵氛。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午立委王鴻薇、台北市議會副議長葉林傳、台北市議員陳珍羽等人陪同下出席第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，現場請來法鼓山4位法師及100多位蓮友（師兄姊）一起參與灑淨祈福法會，法師帶領蓮友唸誦經文，並於第一殯儀館各處進行灑淨，以安撫眾生，洗滌塵氛。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安上午在立委王鴻薇、台北市議會副議長葉林傳、台北市議員陳珍羽等人陪同下出席第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，象徵性拆除第一殯儀館「景行廳」銜牌表示第一殯儀館落幕。

現場請來法鼓山4位法師及100多位蓮友（師兄姊）一起參與灑淨祈福法會，法師帶領蓮友唸誦經文，並於第一殯儀館各處進行灑淨，以安撫眾生，洗滌塵氛。第一殯儀館拆除工程定於 6/13 開工，為降低拆除過程產生的噪音與粉塵，現場將使用「大鋼牙」及「蝴蝶剪」等機具進行舊建物的拆除，有效降低工程噪音、粉塵及震動等環保公害。已經使用近60年的第一殯儀館從此將走入歷史，未來規畫會由都發局先期規畫，不過不可能馬上開發，會先做簡易綠化及停車場，預計拆除到11月，預計年底就會先以綠地及停車場開放使用。

台北市長蔣萬安（右二）上午在立委王鴻薇（左起）、台北市議會副議長葉林傳、台北市議員陳珍羽等人陪同下出席第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，象徵性拆除第一殯儀館「景行廳」銜牌，已經使用近60年的第一殯儀館從此將走入歷史。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（右二）上午在立委王鴻薇（左起）、台北市議會副議長葉林傳、台北市議員陳珍羽等人陪同下出席第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，象徵性拆除第一殯儀館「景行廳」銜牌，已經使用近60年的第一殯儀館從此將走入歷史。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午在立委王鴻薇、台北市議會副議長葉林傳、台北市議員陳珍羽等人陪同下出席第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，象徵性拆除第一殯儀館「景行廳」銜牌（圖），已經使用近60年的第一殯儀館從此將走入歷史。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午在立委王鴻薇、台北市議會副議長葉林傳、台北市議員陳珍羽等人陪同下出席第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，象徵性拆除第一殯儀館「景行廳」銜牌（圖），已經使用近60年的第一殯儀館從此將走入歷史。記者蘇健忠／攝影

法會 第一殯儀館

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