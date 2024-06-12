YouBike又當機 雙北2萬人跳腳

YouBike2.0、2.0E昨天系統異常，36分鐘無法租借、歸還，影響範圍遍及全國，這是一個月內發生第二度當機事件，雙北影響超過近2萬人，民怨連連。微笑單車公司解釋，系統更新遇尖峰時段當機；北市議員連番痛批，微笑單車是公共運輸「吊車尾」學生；雙北交通局昨前往微笑單車公司查核，並依契約加重處分10萬元。

YouBike上月20日晚間曾發生當機，昨天故障時段為上午7時51分至8時27分，正是民眾上班尖峰時刻，YouBike App卻未推播提醒，許多民眾連跑好幾站才發現是系統異常。

議員陳宥丞說，若民眾遲到誰能開誤點證明、誰能扛責任？台北在公共運輸是資優生，微笑單車卻是資優班裡的吊車尾學生；完全沒有App推播提醒、單車螢幕也沒告知，這已不是微笑單車第一次把YouBike搞到當機，應變能力不合格。

議員柳采葳表示，交通局應強烈要求微笑單車不能再發生異常，也要研議接下來如何調整契約。

北市交通局昨與資訊局、新北交通局至微笑單車公司查核，瞭解系統故障原因，北市交通局說，今年合約內容有增加「影響服務、中斷營運」懲處內容，無論幾分鐘都會先罰1萬元，若影響時間拉長還會持續罰款，並要求限期改善；近期兩次異常時間太接近，造成重大公共利益損害，影響公共自行車形象，加重處分10萬元。

「要求業者3天內提改善報告，要避免一再發生系統當機，漠視民眾權益。」新北交通局表示，若同一問題在3個月內累計達3次，自第4次起依逾期日數處罰，每多一日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金，一天可達40多萬元。

微笑單車回應，經過5月20日異常經驗後，此次系統更新選在凌晨2時，避開民眾使用時段，有少部分車輛因為民眾正在租借，沒有完成更新，系統設定是民眾還車後會自動更新，就像手機設定自動更新，如果開機、連上網，就會自動更新。

微笑單車說，此次更新的檔案大、時間長，民眾比較晚還車，更新時間就會和高用量的尖峰時段重疊，才會造成系統壅塞導致短暫當機，會持續釐清原因。至於App沒有推播，微笑單車解釋，因為系統異常，若再利用App推播，擔心造成更大負擔。