新聞眼／微笑單車頻出包 輕罰不痛不癢

YouBike微笑單車公司獨霸公共自行車市場，去年營收破5億，卻缺乏進步動力，面對系統異常、車量調度出問題，總要地方概括承受，地方政府出資買車、設車柱，還付錢買服務，最後淪為「自己服務自己」，系統出了問題，地方政府卻只能輕罰，形成「億元收入、萬元罰款」，根本不痛不癢。

YouBike「無車可借、無柱可還」遲遲無解，近年資安系統又出包，今年2月19日、5月20日系統異常無法租借、歸還，昨天出包發生在使用的尖峰時刻，讓使用者抓狂。前年5月17日還曾發生遭境外連線攻擊，全國2.1萬筆會員個資外洩等離譜事蹟，讓民怨撲面而來，本該究責微笑單車公司，但地方政府屢屢成為箭靶。

人民透過市府向微笑單車購買服務，面對周轉率過高、過低或無人員調度等問題，本該要站在監督立場的市府、民代，都得幫微笑單車公司收拾，例如幫忙招募人員，或是找里民幫忙。

面對系統異常，地方政府開罰與公司收入也不成比例，北市府通常僅罰1萬元，更嚴重的個資外洩竟只罰4680元，個資遭竊取的會員每人補償500元，每次都是使用者承擔痛苦，卻對業者輕輕放下。

既然已經購買硬體設施與服務，交通局要做的事情，就是依照契約內容，要求見車率、周轉率等KPI，只看「績效結果」，至於如何達成目標是微笑單車公司該負責，而非替他們傷腦筋，不可能付了錢，還要幫忙計算成本。

未來應針對「系統穩定性」、「資訊安全」等方向制定罰則，設立KPI、SOP與罰款級距，應強化契約力道，而不是任對方予取予求。