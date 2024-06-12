新北里鄰長、志工聯誼費 明年調高

新北市長侯友宜昨在議會總質詢場合再釋利多，宣布新北市里鄰長、志工等聯誼活動費，將依照物價指數，明年起從3840元調漲至4100元，侯強調，不會每年都調，只要物價指數有感，就會滾動調整。有里長認為只調260元太少，不如不要調。

新北市有5.6萬名鄰里志工與民防義消人員，市府每年編列2億餘元，補助每名志工3840元，作為相關聯誼費用使用，已13年未調整，隨著物價上漲，外縣市考察品質不佳，參加人數愈來愈少。

國民黨團昨總質詢最後一天，藍營議員再次建言，中央已調高村里長事務補助費，新北市應有相關作法，搭配中央新政策。

侯友宜坦言，基層工作量大，但鼓勵有限，當場宣布明年起包括里鄰長、義警、義消、義交、民防、守望相助隊、調解委員、租佃委員聯誼費用調漲，因應物價值指數波動，也感謝大家為市民用心付出。

民政局表示，經與桃園市共同研議，依據行政院主計總處公布最新物價指數（CPI）107.39%，每人編列基準增加260元，調整為4100元，2025年起實施，預計增加預算1458萬元，超過5萬6千名地方服務人員受惠。

藍營黨團總召陳偉杰稱讚侯友宜懂基層、接地氣；綠營黨團總召張維倩肯定侯市府傾聽民意；無黨議員蘇泓欽則認為，調漲程度不足以反映物價。

新北市里長聯誼會會長許承煬認為，3840元實在不夠用，明年調漲到4100元，可試水溫看效果如何；林口南勢里長陳國烝表示，只有調漲260元沒什麼用，金額不高幫助不大，不如不要調。

台北市民政局表示，北市有針對里鄰長每年給予自強活動補助費，類似聯誼活動費，里長過去每年是6千元；不過鄰長部分，柯前市長任內只有1210元，今年已調漲為3840元。