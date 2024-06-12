北市一殯今法會、拆銜牌 11月拆除完工 前期規畫停車場

台北市第一殯儀館今天舉辦祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安等人出席，殯葬處象徵性拆除銜牌，近60年歷史的一殯走入歷史，前期規畫為停車場，預計11月完工。

台北市議會民政委員會昨審查民政部門二備金動支狀況，議員關心第一殯儀館規畫、拆除進度，民政局長陳永德表示，第一殯儀館的未來規畫，會由都發局先期規畫，不可能馬上開發，還要「養地（曬地）」，拆除工程預計到11月。

議員洪健益昨在民政委員會問，未來一殯要不要變更地目？殯葬處長張世昌表示，一切規畫市府還在研議，持續蒐集地方意見，一殯這塊地的規畫，地方意見滿多，有人希望作為公益使用，或安排市府單位進駐，也有人主張做商業使用，初期會先簡易綠化，也當平面停車場。

議員趙怡翔也問北市府態度及整體規畫方向？陳永德說，一殯周邊有1、2千坪私人用地，未來是否整體開發，要不要徵收，都還要討論，這屬於府級層次，不是民政局可以回答。