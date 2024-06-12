台智光拒議價 北市警局被迫協商

台北市議會追查三大案，台智光案調查小組昨開會，小組召集人秦慧珠透露，與會的北市警局坦言，他們民國105年要求每年議價，但台智光以已簽母約拒絕；時任民進黨議員江志銘還開協調會，要求警局與台智光協商，「警局確實承受一些壓力。」江志銘則回應，都是請警察局依照相關合約條件簽約，沒有干預決策。

警察局、民政局、交通局、殯葬處、消防局等局處昨列席會議，要了解各局訂費率的情況，小組成員、議員曾獻瑩會後說，其他局處也是有兩大問題，第一是費率混亂，「這個局處這個價、那個局處卻那個價」；另外有局處買了不必要的頻寬，幾乎多付3成費率價格，很多局處也都沒有會議紀錄。

秦慧珠指出，「台智光案北市府是冤大頭」，除了傳輸費，警用監視器所有硬、軟體設備，都是北市府編列預算，第一至第三期花了30億元，還有CCTV機房設備、台電電費都是市府編列預算，若設備出問題維修費，也是市府出錢，台智光竟然只有負責傳輸網路費，甚至還一口價，不讓市府每年議價。

會中也指，江志銘曾在105年幫台智光開協調會，江志銘表示，當時是台智光來陳情希望議員協助，才開協調會，就是讓業者與警察局面對面溝通，絕對沒有干涉局處決策。