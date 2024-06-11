新北小巨蛋BOT案招商截止1家投標 拚2025年動工

板橋第二運動場用地改建為小巨蛋BOT（興建營運轉移）案公告招商至今天下午5時截止，有1家申請人，新北市將依促參法辦理資格審查，若沒問題就會簽約，朝2025年動工目標努力。

新北市體育局日前表示，板橋第二運動場用地BOT案3月13日起公告，未來將改建為多功能的巨蛋，雖無法舉辦棒球賽但可開演唱會，將招商投資新台幣150億元。

新北市副市長劉和然先前接受媒體專訪時談及新北小巨蛋的規劃案時指出，未來座位數將朝1.8萬到2萬個容量規劃，希望趕在2025年動工。

新北市體育局長洪玉玲日前在市政會議專案報告提到，板橋第二運動場改建案會採取BOT模式由民間機構投資新建並營運；營運期間屆滿50年後，移轉所有權給市府。

洪玉玲表示，此BOT案市府規劃需求為籃球、羽球、排球、網球、五人制足球、技擊類競賽，以及占地約1000坪的健身中心、國民運動場館；實際內容，將由得標廠商規劃設計。