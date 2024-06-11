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YouBike2.0今早全國大當機 北市府宣布裁罰10萬元

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
雙北YouBike今上班尖峰時段又發生異常，導致通勤民眾無法租借。記者張曼蘋／攝影
雙北YouBike今上班尖峰時段又發生異常，導致通勤民眾無法租借。記者張曼蘋／攝影

YouBike2.0、2.0E今早系統異常，通勤時間無法租借，範圍遍及全國，台北市約8000人受影響。台北市交通局晚間宣布，該事件造成公共利益巨大損害，依契約加重處分10萬元。

YouBike今早7時51分因系統異常，造成YouBike2.0及YouBike2.0E電輔車無法提供租借、還車及扣款，北市交通局表示，除立即透過市府官方Line帳號通知民眾，並發布新聞稿提醒民眾改使用其他交通工具外，並要求微笑單車迅速排除問題，後續於8時27分排除問題，恢復正常租借。

交通局指出，考量5月20日剛發生全國YouBike停用事件，不到1個月又發生系統停用，為保障台北市使用者權益，今天下午偕同資訊局與新北市交通局等相關人員至微笑單車公司查核，現場瞭解系統故障原因外，並已要求微笑單車公司提出完整報告及改善策略。

北市交通局說，微笑單車公司未來應增加系統穩定性和備援機制，及重新檢討車機更新機制，除應事先測試更新檔案對系統影響外，如有更新異常應立即排除。考量本次事件造成重大公共利益損害，影響公共自行車形象，後續交通局將依契約加重處分10萬元。

YouBike 單車

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