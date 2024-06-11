林國春表態投入新北市長初選 藍綠議會黨團同事這樣看

國民黨新北市議員林國春拋震撼彈，證實自己將參與2026年新北市長黨內初選，引發各界討論。新北市議會國民黨團樂見同志參選，但也盼選後順利整合，新北市議會民進黨團幹部則說樂觀其成，但國民黨新北執政20年，太多「藏汙納垢」待清理，輪替執政是大家迫切看到的。

新北市長侯友宜任期將屆滿，再加上全國最大直轄市等，接班人成為關注焦點，多位政治人物也被點名，包含現任新北副市長劉和然、台北市副市長李四川及林奕華，以及立委洪孟楷等人，不過現在資深議員林國春證實，自己也有意要角逐，透露一定會參加初選。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰分析，林國春和侯友宜都是刑警出身，也許林有意依循侯參選模式，爭取選民支持；他認為，黨內能有人願意出來都是好事，這也讓黨內民主更健全，這都應該正向看待，不過選後整合成怎樣的一個團隊，將會是重點。國民黨前秘書長李乾龍聽聞驚訝，不過也表示，有人願意出來承擔這是好事，代表黨內人才多。

民進黨新北市議會黨團副召張錦豪表示，樂觀其成，國民黨有人願意承擔是好事，整排看下來主要是技術官僚出身的李四川比較令人擔心，可能較能吸納中間選民。不過他也說，民進黨在新北已經20年沒執政，很多「藏汙納垢」待清理，否則現在很多資料要不到、資訊不透明，真的難以整頓市政，能輪替是大家迫切看到的。

在地資深的市議員陳永福也說，樂觀其成，選舉是誰都有的權利，但還是要會做事的人，讓市民認同，李四川做事情精準穩當，民進黨的參選者不管誰出來，也是要展現對事情的看法及沈穩，不過民進黨現在不需自亂陣腳，做好爭取市民認同即可。