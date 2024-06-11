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背25公斤的媽祖行腳 汐止金龍里展現女力

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止濟德宮媽祖到金龍里作客，里長陳美麗號召40位里民一起背媽祖，一半都是女生報名，展現女力。 圖／觀天下有線電視提供
汐止濟德宮媽祖到金龍里作客，里長陳美麗號召40位里民一起背媽祖，一半都是女生報名，展現女力。 圖／觀天下有線電視提供

汐止濟德宮媽祖到金龍里作客，金龍里長陳美麗號召40位里民一起背媽祖，接力迎回里內駐駕遶境，因為，媽祖就有25公斤重，其中有將近一半都是女生報名背媽祖，還有幾位身材比較瘦小，體重40公斤，也一起背25公斤的媽祖行腳，雖然不輕鬆，但卻很開心。

當天一大早在汐止濟德宮集合，要將汐止媽迎回金龍里駐駕作客，一開始起駕是由里長陳美麗擔任背媽祖第一棒，沿著中正路、大同路、中興路一路行腳走回金龍市民活動中心，吸引好多里民共襄盛舉，而雖然一度遇到下大雨，不過，剛好是走到市場，可以避一下。

金龍里長陳美麗說，這一次的汐止媽祖行腳，是因緣際會，因為大概在五月中旬的時候，濟德宮許主委來里辦公處說媽祖要到金龍里作客，自己當然很高興也很歡迎，所以，就開始著手籌備，召集了義工跟巡守隊來開會，集思廣益辦活動，這次安排了40位的民眾來背媽祖，他們都是第一次也覺得這一輩子有機會來背媽祖真的很興奮，當天沿路也有很多神跡奇事，也覺得很感動，像走到金龍市場的時候下了一場大雨，就在那邊先駐駕，市場也準備的拜拜，也到市場裡面繞了一圈，等媽祖到市場裡面逛了一圈出來雨就停了。

陳美麗指出，中間有一個活動是到金龍公園鑽轎底，本來大家都很擔心下大雨要繼續嗎，當時到了公園再說，想不到真的雨停了，好多里民都虔誠跪拜鑽轎底，民眾遶了公園整整一大圈，很感謝媽祖也很感謝林內的巡守隊跟義工。

第一次舉辦，辦公處號召40位里民一起背媽祖，接力迎回里內駐駕遶境，因為，媽祖就有25公斤重，要背著走路其實並不容易，而這次報名的里民當中，有將近一半都是女生報名背媽祖，因為，沒有背重物的經驗，排到走爬坡或是階梯，有點累，但儘重有點軟腳還是堅持走完交棒，其中還有幾位身材比較瘦小，體重40公斤，也一起背25公斤的媽祖行腳，雖然不輕鬆，但卻很開心。

里民說，之前也都有跟著去進香，但沒有這個機會，可是真的是在背的時候會很緊張，因為沒背過，而且這次安排背的行程，自己是排到要下三個樓梯，自己兩手又拉著繩子，沒有辦法扶旁邊，所以，很怕就會往後倒過去，因為有重量，就是會怕往後倒，不然就是軟腳，因為，已經從汐止走回來了，就會怕軟腳跪下去就變成這整個趴下去，所以是很緊張的，但也是一種嘗試啦。

陳美麗表示，媽祖的重量應該大約是25公斤，有些民眾真的很瘦弱，有些才40公斤40幾公斤而已，他們也一起完成的這場盛事，真的很感動，還有當自己把媽祖背回濟德宮的時候，真的是熱淚盈眶，自己何德何能夠辦這一場媽祖行腳活動，真的很高興希望明年後年繼續辦。

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