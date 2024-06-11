「焦糖哥哥」今到職！接任民進黨北市黨部執行長 看好擅長1領域

民主進步黨各縣市黨部主委改選上月底落幕，英系的台北市黨部主委張茂楠連任，他看重2人年輕、擅長操作社群，日前延攬「焦糖哥哥」陳嘉行擔任執行長、曾參選大安文山區台北市議員落馬的陳聖文任副執行長，2人皆於今日到職。

張茂楠受訪時表示，民進黨台北市黨部是黨務機關，大家對文宣的想法都中規矩、空戰部分也比較弱，因此才邀請陳嘉行擔任執行長，加強空戰。

張茂楠說，陳嘉行比較擅長網路行銷，賴清德總統也希望能加強社群能力，能夠反制假消息，提供正確訊息，特別找來「焦糖哥哥」協助。而陳聖文因為是年輕人，希望給他機會磨練，同樣也熟悉網路。

張茂楠強調，這樣的布局確實會影響2026年地方選戰模式，期盼能強化民進黨在社群的開拓能力、加強空戰實力。陳聖文低調回應，僅說今天剛接任，還在熟悉黨務；而記者多次致電陳嘉行，手機無人接聽。