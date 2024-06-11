淡水大拜拜揭開序幕 蓬萊老祖金身遶境起駕

今(11)日為農曆五月初六，清水祖師得道日，淡水清水巖祖師廟相當熱鬧，新北市副市長劉和然前往淡水清水巖，參與一年一度的「淡水大拜拜」清水祖師遶境參拜，祈求新北市合境平安。在喧天的鑼鼓聲中，劉和然與淡水里長、地方仕紳一同恭請蓬萊老祖金身起駕，為遶境揭開序幕。

劉和然表示，清水巖是淡水重要的信仰中心，清水祖師不僅護佑淡水居民安居樂業，這些年更保祐淡水快速發展，包括淡江大橋、淡北道路等重大建設都如火如荼進行。而在端午節五月初五、初六所舉行的「淡水大拜拜」，是新北市重要的無形文化資產，有感於清水祖師的靈驗，每年的規模都越來越盛大，吸引許多人前來參拜、「看鬧熱」。

劉和然也感謝淡水清水巖秉持清水祖師救世濟民的精神，疫情期間是穩定社會的重要力量，也長年投入地方公益慈善，每年皆提供淡水各級學校獎助學金。此外亦響應市府政策，捐助物資予實物銀行，以實際行動，協助弱勢家庭。此外今天這一年一度的繞境活動，相當盛大，淡水封街大拜拜，天氣也非常晴朗，透過傳統節慶的宗教活動，許多軒社也都共襄盛舉，也讓這重要的文化資產得以保留傳承下去。

主任委員黃逢晚表示，淡水清水祖師遶境據傳源於日治時期因淡水地區發生瘟疫，街民奉請清水祖師遶境，以驅除病害，而後沿襲為端午節當晚與隔天的遶境活動，此外廟方也準備1,000斤的平安餅，沿途發送予信眾呷平安。由於是淡水地區的大盛事，在地軒社、宮廟都會前來參贊，並帶來精彩的表演，超過百年歷史的子弟軒社南北軒、和義軒，及具有北部特色的清水龍、平安獅、新興獅、金福獅等龍陣、獅團，都是遶境必看的重點。

民政局表示，淡水清水祖師遶境分為農曆五月初五的「暗訪」，及五月初六的遶境，範圍涵蓋整個淡水市區，而在遶境前會先由主掌兵馬的老三祖到市區的四個極點進行「安營」、「鎮符」、「燒四方金」，隨後蓬萊老祖巡安淡水大小巷道，驅瘟禳災。在這兩天各家各戶都會沿街擺設香案桌，虔誠恭迎聖駕蒞臨。

民政局也說，近年淡水地方大力推動「淡水大拜拜是淡水人的集體記憶與光榮傳統」，致力於傳統的復興，也增添許多創新元素，以凝聚地方向心力。蓬萊老祖會以精美的六角金轎迎請老祖，並由小朋友身穿戲袍，扮演劍印童、四大將軍，為老祖開道；蓬萊二祖會則數十年來堅持以人力抬轎；而有淡水第一天團美譽的子弟軒社南北軒，今年除了傳統的北管及神將外，也精心規劃「水族陣」、「跳鼓陣」等，由藝員演出蚌殼精、蝦兵蟹將，人神共樂。