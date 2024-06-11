睽違四年強勢回歸 貢寮海上龍舟賽重返澳底漁港

每年端午節的貢寮海上龍舟賽是新北市貢寮區最具人文特色的年度傳統盛事，自民國70年起迄今已有43年的歷史。109年起因新冠疫情停辦，今年在地方各界的期待與共同參與之下，昨(10)日強勢回歸，盛大辦理，計有「競賽組」8隊及「體驗組」10隊熱情參與，參與人數破歷年紀錄。

貢寮區長柯建輝表示，端午節當天在澳底漁港辦理「海上龍舟競渡賽」，吸引東北角的各路菁英好手組隊參賽，除龍舟競賽外，賽前進行也依循傳統辦理淨港祈福儀式，祈求賽事平安順利、活動圓滿，同時也祝願漁民海上作業風調雨順，漁獲滿艙，平安返航。

今年競賽組計有澳底海巡龍舟隊、澳底慶安宮隊、觀天下有線電視隊、貢寮區國中小聯隊、警義消聯隊、和美宮廟聯隊、牡丹舒格登隊、福正宮隊等隊參賽，其中澳底慶安宮隊、警義消聯隊和美宮廟聯隊屬傳統強隊，這次比賽以單敗淘汰賽方式進行，各隊無不拚盡全力，角逐最高榮譽，最終由澳底慶安宮隊奪得冠軍。

除競賽組外，本次活動也開放12歲以上各年齡層混齡組隊體驗，計有貢寮區公所隊、雙溪區公所隊、貢寮區漁會隊、貢寮區新住民關懷協會隊、雙玉社區發展協會隊、貢寮實中隊、仁和宮隊、新北市貢寮區婦女會隊、東北角福氣龍來隊、東興宮隊等10隊熱情參與，體驗貢寮的傳統節慶活動。