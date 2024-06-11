快訊

中職／旅外大咖+1 陳聖平告別響尾蛇預計投入選秀

幸運兒是你嗎？大樂透1億元頭獎開出 財神爺降臨「這縣市」

睽違四年強勢回歸 貢寮海上龍舟賽重返澳底漁港

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮海上龍舟賽停辦四年強勢回歸，盛大辦理，計有「競賽組」8隊及「體驗組」10隊熱情參與，選手無不拚盡全力，角逐最高榮譽。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮海上龍舟賽停辦四年強勢回歸，盛大辦理，計有「競賽組」8隊及「體驗組」10隊熱情參與，選手無不拚盡全力，角逐最高榮譽。 圖／觀天下有線電視提供

每年端午節貢寮海上龍舟賽是新北市貢寮區最具人文特色的年度傳統盛事，自民國70年起迄今已有43年的歷史。109年起因新冠疫情停辦，今年在地方各界的期待與共同參與之下，昨(10)日強勢回歸，盛大辦理，計有「競賽組」8隊及「體驗組」10隊熱情參與，參與人數破歷年紀錄。

貢寮區長柯建輝表示，端午節當天在澳底漁港辦理「海上龍舟競渡賽」，吸引東北角的各路菁英好手組隊參賽，除龍舟競賽外，賽前進行也依循傳統辦理淨港祈福儀式，祈求賽事平安順利、活動圓滿，同時也祝願漁民海上作業風調雨順，漁獲滿艙，平安返航。

今年競賽組計有澳底海巡龍舟隊、澳底慶安宮隊、觀天下有線電視隊、貢寮區國中小聯隊、警義消聯隊、和美宮廟聯隊、牡丹舒格登隊、福正宮隊等隊參賽，其中澳底慶安宮隊、警義消聯隊和美宮廟聯隊屬傳統強隊，這次比賽以單敗淘汰賽方式進行，各隊無不拚盡全力，角逐最高榮譽，最終由澳底慶安宮隊奪得冠軍。

除競賽組外，本次活動也開放12歲以上各年齡層混齡組隊體驗，計有貢寮區公所隊、雙溪區公所隊、貢寮區漁會隊、貢寮區新住民關懷協會隊、雙玉社區發展協會隊、貢寮實中隊、仁和宮隊、新北市貢寮區婦女會隊、東北角福氣龍來隊、東興宮隊等10隊熱情參與，體驗貢寮的傳統節慶活動。

端午節 貢寮 龍舟賽

延伸閱讀

58歲美魔女胡文英端午節扮「人體肉粽」 全裸穿粽葉裝

基隆成功國中棒球聯隊缺裝備 議長募球衣、球具盼好成績

貢寮百歲人瑞來「鮑」粽 選用在地好食材

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

相關新聞

「焦糖哥哥」今到職！接任民進黨北市黨部執行長 看好擅長1領域

民主進步黨各縣市黨部主委改選上月底落幕，英系的台北市黨部主委張茂楠連任，他看重2人年輕、擅長操作社群，日前延攬「焦糖哥哥...

林國春表態投入新北市長初選 藍綠議會黨團同事這樣看

國民黨新北市議員林國春拋震撼彈，證實自己將參與2026年新北市長黨內初選，引發各界討論。新北市議會國民黨團樂見同志參選，...

新北小巨蛋BOT案招商截止1家投標 拚2025年動工

板橋第二運動場用地改建為小巨蛋BOT（興建營運轉移）案公告招商至今天下午5時截止，有1家申請人，新北市將依促參法辦理資格...

YouBike2.0今早全國大當機 北市府宣布重罰10萬元

YouBike2.0、2.0E今早系統異常，通勤時間無法租借，範圍遍及全國，台北市約8000人受影響。台北市交通局晚間宣...

侯友宜調升鄰里志工補助費 綠營肯定、無黨議員認為不夠

新北市長侯友宜今天宣布調升各界長期爭取的新北鄰里志工補助費用，依照物價指數明年起從3840元調漲至4100元。民進黨團發...

新北鄰里志工補助費增至4100元 里長：僅增260元活動難發包

新北市長侯友宜今天在議會總質詢中宣布，新北鄰里志工補助費用3840元，將依照物價指數明年起調漲至4100元。有里長認為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。