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侯友宜調升鄰里志工補助費 綠營肯定、無黨議員認為不夠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜允諾明年起調整里鄰長聯誼活動費。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜允諾明年起調整里鄰長聯誼活動費。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天宣布調升各界長期爭取的新北鄰里志工補助費用，依照物價指數明年起從3840元調漲至4100元。民進黨團發新聞稿指出，市長聆聽基層聲音，願調整經費維持聯誼活動品質表示感謝，期望市府未來能夠更加重視並及時回應基層聲音。不過無黨籍議員認為，漲幅不足，可再加碼。

民進黨團總召張維倩表示，上一屆總召鄭宇恩在審議113年預算案時，即強烈建議市府調志、義工聯誼費用經費額度，並在議決文內要求市政府提出檢討說明。

張維倩說，中央政府日前已經透過調高村里長事務補助費展現對基層工作的支持，侯友宜終表態考量新冠疫情過後通貨膨脹及物價飛漲的情勢，同意調整聯誼費用，對於市長聆聽基層聲音，願意調整經費以維持聯誼活動品質表示感謝，期望市府未來能夠更加重視並及時回應基層聲音，為市民提供更好的服務。

鄭宇恩說，新北市的志義工單位繁多，尤其是學校志工，他們付出大量時間和精力，卻沒有經費補助，情況尤為辛苦。此次侯市長雖調整鄰里志工與民防義消人員的聯誼費用，但與全面調整聯誼餐費有所落差，市府應在預算分配上，多方考量實際需求，提供適當的經費支持，以保障他們的基本福利。

無黨籍議員蘇泓欽說，里鄰長志工聯誼活動費調漲程度不足以反應物價，市府物價指數是從民國110年開始算起，但里鄰長聯誼費是從民國100年就沒有調漲過了，要算漲幅也是從100年開始算起。況且相同性質的市府文康活動費今年起從2000漲到3000，漲了1000，漲幅高達33.3%，未免有點厚此薄彼。調漲一事他肯定市府，但可以再加油一點。

侯友宜 志工 調漲

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