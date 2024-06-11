快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北鄰里志工補助費增至4100元 里長：僅增260元活動難發包

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜允諾明年起調整里鄰長聯誼活動費。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜允諾明年起調整里鄰長聯誼活動費。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天在議會總質詢中宣布，新北鄰里志工補助費用3840元，將依照物價指數明年起調漲至4100元。有里長認為，市府有聽到基層聲音，也是在試水溫觀察狀況；有里長表示，調整金額不高，標案依舊難發包。

新北市里長聯誼會會長許承煬認為，鄰里志工補助費用通常是配合公所做研習活動，會去中南部，由於物價上漲，「3840元在這2年絕對不夠用」，標案確實不好標，廠商認為沒賺錢就不會想做。市府將明年的費用調漲到4100元，是有聽到基層的聲音，就看「試水溫」效果如何。

林口南勢里長陳國烝表示，補助費只有調漲260元沒什麼用，金額不高幫助不大，還不如不要調漲，即便調漲了，承辦人還是不好作業，依舊難發包。

新北市民政局表示，考量新冠疫情過後通貨膨脹嚴重、物價飛漲，地方持續反映調整意見，為維持聯誼活動品質並兼顧財政平衡，經與桃園市共同研議後，將依據行政院主計總處公布最新物價指數，每人編列基準增加260元，調整為4100元，並於明年起實施。

志工 新北 調漲

延伸閱讀

偷裝GPS掌握婚變妻兒行蹤 新北男妨害秘密起訴

侯友宜再釋利多 新北鄰里志工補助費調高至4100元

親綠民團延續「青鳥行動」 將前進新北辦集會

被李明賢爆料問藍可否讓新北 黃國昌還原兩人對話

相關新聞

侯友宜調升鄰里志工補助費 綠營肯定、無黨議員認為不夠

新北市長侯友宜今天宣布調升各界長期爭取的新北鄰里志工補助費用，依照物價指數明年起從3840元調漲至4100元。民進黨團發...

新北鄰里志工補助費增至4100元 里長：僅增260元活動難發包

新北市長侯友宜今天在議會總質詢中宣布，新北鄰里志工補助費用3840元，將依照物價指數明年起調漲至4100元。有里長認為，...

意圖移轉北士科地上權？議員批居心叵測 新壽：僅對內容請教

議會北士科調查小組今舉行第5次會議，邀請T16得標廠商金仁寶，T17、T18得標廠商新光人壽協助調查。針對各界質疑，新壽...

台智光拒議價爆綠前議員幫開協調會 警坦言承受壓力

台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」今開會，會議不公開，會後小組召集人秦慧珠表示，今天會議警察局坦...

YouBike年營收破5億 系統異常北市府只能按次罰1萬

5月20日晚間YouBike才發生系統異常，今早YouBike2.0、2.0E又全國性系統異常，導致使用者在通勤時段無法...

議員質疑鶯歌燒成效 侯友宜：在地生產不需太多認證

新北市府推動「鶯歌燒」認證多年，新北市議員呂家愷指出，只要是鶯歌在地產出的產品都能打上鶯歌燒，放眼國際如日本許多代表性陶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。