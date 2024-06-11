新北鄰里志工補助費增至4100元 里長：僅增260元活動難發包

新北市長侯友宜今天在議會總質詢中宣布，新北鄰里志工補助費用3840元，將依照物價指數明年起調漲至4100元。有里長認為，市府有聽到基層聲音，也是在試水溫觀察狀況；有里長表示，調整金額不高，標案依舊難發包。

新北市里長聯誼會會長許承煬認為，鄰里志工補助費用通常是配合公所做研習活動，會去中南部，由於物價上漲，「3840元在這2年絕對不夠用」，標案確實不好標，廠商認為沒賺錢就不會想做。市府將明年的費用調漲到4100元，是有聽到基層的聲音，就看「試水溫」效果如何。

林口南勢里長陳國烝表示，補助費只有調漲260元沒什麼用，金額不高幫助不大，還不如不要調漲，即便調漲了，承辦人還是不好作業，依舊難發包。

新北市民政局表示，考量新冠疫情過後通貨膨脹嚴重、物價飛漲，地方持續反映調整意見，為維持聯誼活動品質並兼顧財政平衡，經與桃園市共同研議後，將依據行政院主計總處公布最新物價指數，每人編列基準增加260元，調整為4100元，並於明年起實施。