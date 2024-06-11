意圖移轉北士科地上權？議員批居心叵測 新壽：僅對內容請教

議會北士科調查小組今舉行第5次會議，邀請T16得標廠商金仁寶，T17、T18得標廠商新光人壽協助調查。針對各界質疑，新壽至今未動工，想依現狀轉移地上權。新壽澄清，因營造成本攀升延後，年初已取得建照開工，會依合約規範118年完工取得使照。至於移轉地上權，目前沒有規畫，當初會和市府談到僅是針對內容請教，非評估要轉移。

今天會議邀請當初有參與投標及得標廠商列席包含T16、T17、T18兩間得標廠商新壽、金仁寶等均到場，面對外界質疑柯市府有無圖利新壽，新壽代表表示，投標都依規定辦理，並取得T17、T18地上權，無任何特殊待遇。

面對兩塊地目前工程進度，新壽代表說，目前T18、T17已分別於今年2、3月取得動工建照，工地已在施工因為這幾年，按照營造工程物價指數飆升，年年都漲幅很大，在得標後，包含營造成本評估都依客觀條件調整，經董事會通過後，依計畫進行，預計118年初取得使照，作招租使用。

議員詹為元說，新壽當時投標3塊地說要當健康智慧領頭園區，詢問新壽當時是想當醫院還是研發中心；議員林杏兒也好奇，若當初招標條件醫療健康產業比例降到5%、10%新壽是否還有意願投標。新壽代表回應，新壽與新光醫院屬不同法人，雙方沒有控制關係，新壽主要是將不動產出租，獲取固定收益，對於要招租廠商就是配合市府對園區規畫，沒特別限制。

此外，議員簡舒培說，先前有媒體曾報導，新壽想要以空地現狀轉移地上權，連買家都找好，且今年3月新壽代表到市府開會時，也有提出詢問，被市府打槍。她認為，合約中針對地上權轉移有提到需蓋好建物取得使照才可地上權轉移寫得很清楚，新壽就是想直接移轉才會詢問痛批「居心叵測」。

新壽代表澄清，公司有針對各種可能性評估，但沒有說一定要移轉，當初赴市府會談時，僅是針對條款做詢問並非要移轉，且現階段規畫建成後出租，沒有移轉地上權想法。至於內部何時評估移轉可能性，新壽代表表示，手邊沒有相關資料。

地政局長陳信良表示，當時參與會議新壽確實有提到轉移事宜，但市府立場明確，合約內容風險把控就是新壽一定要蓋完，才可移轉，若沒到使照前就移轉就是違約，市府也不會同意。

專案小組召集人、議員張斯綱認為，新壽當初一定是有「意圖」轉移地上權才會詢問，否則其實合約內容走即可，過程上有一定瑕疵，今天會議後，目前大致程序、過程架構已逐漸清楚，下次會議將於20日討論，結論報告怎麼寫，原則上再一、兩次會議，報告就會有結論。