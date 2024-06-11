台智光拒議價爆綠前議員幫開協調會 警坦言承受壓力

台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」今開會，會議不公開，會後小組召集人秦慧珠表示，今天會議警察局坦言，他們是在105年得到市府通知要警察局跟台智光簽約，當時找台智光談、並要求每年議價，卻遭對方拒絕，並稱「我不跟你每年議價，我已跟你簽母約，母約已說低於行情7%，同一契約不需一案兩議，就是一口價用到125年」。

秦慧珠表示，今天警察局人員也提到，因母約定低於行情7%，7%不是天花板、可以更少，當時還是想跟台智光議價，但台智光不願意談，還在105年6月時，找時任議員的民進黨前議員江志銘開協調會，並要求警察局一個月內與台智光協商完成。秦慧珠說，今警察局承辦人員坦言「本局承受其他單位一些壓力。」

議會調查北士科，京華城、台智光三大案，會議兩個多小時，會後召集人秦慧珠說，因警察局坦言承受壓力，所以下次會議，她們要求警察局要提供台智光大事記，包括哪些議員開過協調會及其會議記錄、哪些議員疑似有關說等，都要提供給調查小組。

小組成員、議員曾獻瑩今天也表示，因市府其他局處費率金額小，前菜已吃完了，真正要釐清的是警察局這個主菜，經過今天的釐清，他認為，台智光對於警察局的警用監視器傳輸費，「費率價格非常硬」、且要求合約是一路必須要延續到民國125年，等同被台智光視為「大肥魚」。

小組成員、議員林世宗則表示，希望台北市所有不合情、不合理的採購案，都能釐清清楚、防微杜漸，不僅警察局、各局處的也通通要釐清。

秦慧珠也指出，今天會議她們也發現，台智光案北市府也是冤大頭，除了傳輸費外，警用監視器所有硬、軟體設備，都是北市府編列預算，第一至第三期花了30億元，還有CCTV機房設備、台電電費都是市府編列預算，若設備出問題維修費，也是市府出，台智光竟只有負責傳輸網路費，甚至還一口價，不讓市府每年議價。

至於今天會議也有討論交通局、社會局、民政局殯葬處、消防局4局處的費率訂定，議員曾獻瑩說，其他局處也是有兩大問題，第一是費率混亂，「這個局處這個價、那個局處卻那個價」；另外是產品規格過大問題，如有局處買了10M，但根本是買了不必要的頻寬，幾乎多付三分之一費率價格，很多局處談的過程也都沒有會議記錄。

新任北市警察局長李西河今天出席會議，不過面對台智光傳輸費爭議及備援系統，李被媒體堵訪僅說，「現在各單位，都是照節奏在走」。