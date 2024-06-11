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議員質疑鶯歌燒成效 侯友宜：在地生產不需太多認證

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府推動鶯歌燒認證多年，議員質疑為何在地產品需要市府來認證。圖為過去陶博館推出「鶯歌燒平安幸福瓦片煎餅禮盒」。本報資料照片
新北市府推動鶯歌燒認證多年，議員質疑為何在地產品需要市府來認證。圖為過去陶博館推出「鶯歌燒平安幸福瓦片煎餅禮盒」。本報資料照片

新北市府推動「鶯歌燒」認證多年，新北市議員呂家愷指出，只要是鶯歌在地產出的產品都能打上鶯歌燒，放眼國際如日本許多代表性陶瓷燒，沒有哪個是需政府認證。新北市長侯友宜表示，鶯歌陶瓷歷史悠久，已慢慢讓全世界認識，「鶯歌產出東西就是鶯歌燒」不需要太多認證。文化局長張䕒育指出，過去鶯歌燒是針對產品來認證，未來將授權符合條件店家以廠家為單位，擴大品牌影響力。

呂家愷指出，鶯歌的品牌如果做得好，自然會吸引來自全球的業者合作，但市府在三鶯的活動，很多都是放煙火式，缺乏帶動全體產業的規畫。

呂家愷說，市府推動鶯歌燒認證，但鶯歌在地生產的產品都可叫鶯歌燒，鶯歌燒是公共財，不是市府專有，日本許多代表性陶瓷，都不用政府單位背書，市府應把鶯歌品牌市場化。

侯友宜表示，鶯歌陶瓷歷史悠久，鶯歌已慢慢讓全世界認識，他同意「鶯歌產出東西就是鶯歌燒」不需要太多認證，且推動品牌，不會只有陶瓷產業，還要搭配各局處，讓陶瓷在新北永續發展。

新北市文化局表示，陶博館自民國97年辦理鶯歌燒品牌計畫，就產地範圍所生產設計陶瓷商品透過委員會評審，授權「鶯歌燒」品牌認證商標，至113年3月止共授權895商品。

「鶯歌燒認證，是希望能把關品質。」文化局長張䕒育說，今年度將推動「品牌升級制度」，預計7月辦理鶯歌燒品牌標誌授權新制徵件，過去是以「商品」進行單品審查認證，新制度則以「廠家」辦理授權徵件，須符合廠商或個人陶瓷生產於大鶯歌地區，陶瓷產品生產重要製程階段（含設計或製造）在大鶯歌地區，通過授權的廠家或個人，可使用鶯歌燒logo做標示。

文化局說，鶯歌燒品牌推廣辦理及參與國內外會展，111-112年陶博館跨界合作開發6件鶯歌燒商品如「花伴梅甕」，2024年參與Taiwan Plus，帶領鶯歌燒業者前進京都。

呂家愷也爭取在三鶯地區「夜經濟」重要性，包括南雅夜市合法化等問題都要先解決，大家晚上才有地方。

新北市議員呂家愷認為應該在地產品，不該被政府認證綁住。記者葉德正／攝影
新北市議員呂家愷認為應該在地產品，不該被政府認證綁住。記者葉德正／攝影

呂家愷 品牌

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