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YouBike1個月壞2次、APP也未提醒 議員連番砲轟表現吊車尾

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
繼5月20日系統異常後，今天早上全台YouBike系統又發生大當機。圖／聯合報系資料照
繼5月20日系統異常後，今天早上全台YouBike系統又發生大當機。圖／聯合報系資料照

YouBike2.0、2.0E今早系統異常，36分鐘無法租借、歸還，影響範圍遍及全國，故障時段為7時51分至8時27分，YouBikeAPP未推播提醒，民眾怨聲載道。議員連番砲轟問題連連，批微笑單車公司是公共運輸「吊車尾的學生」，北市交通局回應，微笑單車公司今凌晨2時更新系統，因時間較長，部分車輛未完成更新，尖峰時段借車數量大增，導致系統不堪負荷。

YouBike在1個月內故障2次，尤其尖峰時段借不了車，還有民眾走了好幾站才發現是系統異常，又沒有主動通知，惹得民怨四起。北市議會交通委員會多名議員針對此事大罵交通局與微笑單車，要求上午之前說明故障原因。

議員陳宥丞說，一大早YouBike就發生異常，直至11時都給不出理由，很多人走了好多站點才發現不能借車，若民眾遲到誰能開誤點證明、誰又能扛責任？台北在公共運輸是資優生，但微笑單車卻是資優班裡的吊車尾學生。

陳宥丞指出，今天完全沒有APP推播提醒、單車螢幕也沒告知，這已經不是微笑單車公司第一次把YouBike搞到當機，怎麼應對進退都像是首次接手業務。

議員柳采葳表示，YouBike經常更新系統，未來民眾都會擔心會不會常常故障，對通勤的人來說相當困擾，交通局也無法接受，更不能置身事外，應強烈要求微笑單車不能再發生異常，也要溝通、研議接下來要如何調整契約。

微笑單車回應，這次異常和5月20日的狀況不同，經過上次經驗後，這次更新選在凌晨2時，避開民眾使用時段，但有少部分車輛因為民眾正在租借，車輛沒有完成更新，系統設定是民眾還車後會自動更新，就像手機設定自動更新，如果開機、連上網，就會自動更新。

微笑單車說，這次更新的檔案大、時間長，民眾比較晚還車，更新時間就會和高用量的尖峰時段重疊，才會造成系統壅塞導致短暫當機，但詳細狀況還要持續釐清。

而APP沒有推播提醒使用者，微笑單車解釋，因為系統異常，大部分的原因是檔案很大系統壅塞，當時系統負擔很大，若再利用APP推播，擔心造成系統更大負擔，議員的意見都有收到，後續會了解要如何不影響系統推播給民眾，第一時間讓民眾知道YouBike系統狀況，更早通知，避免到了站點才發現不能借。

YouBike 單車 議員

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