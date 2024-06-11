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回響／北市營養午餐廚餘年疊出3座101 蔣萬安支持訂定專法
營養午餐常遭學生詬病難吃，造成剩食浪費，六都近3年每天平均廚餘量逾1噸，新北甚至可高達9噸，剩食多也困擾餐盒業者，業者盼環境部立法限定廚餘減量規範。北市府副發言人李政軒表示，市長蔣萬安長期關心營養午餐（包含剩食）議題，為推動校園廚餘減量，北市府結合營養、食農教育持續宣導，廚餘日均量已減少近半，從108年2.66噸，降至112年1.51噸。
李政軒指出，蔣萬安市長擔任立委期間就曾提案擬訂「學校供餐法」，倡議透過專法，建立較為一致、符合基本要求的學校供餐管理制度，進一步解決菜色品質、廚工人力、經費分配、剩食管理減量等各項問題。
李政軒強調，營養午餐廚餘減量需要中央和地方通力合作，中央從體制面著手、通盤檢視學校供餐各項需求，地方輔以食農教育、惜食觀念宣導，才能達成廚餘減量的目標。
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