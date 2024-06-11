淡水公七公園蓋警消大樓 居民赴市府抗議要求暫停招標

因應淡海新市鎮人口成長，新北市警局、消防局規畫在淡水公七公園建警消共構大樓，但當地居民強烈反對，認為會讓交通打結及破壞公七公園原始生態，串連組成自救會，今上午逾50人赴新北市府前抗議，要求暫停招標。淡水警分局指出，市府已無其他市有土地新建警消廳舍，也依內政部都審會建議，盡量保留公園大部分面積。

自救會張姓居民說，濱海沙崙路口複雜，有行人、汽機車、公車及兩條輕軌線交會，警消共構預定地就位於這複雜路口旁，出入口採單向出車，若紅燈就無多餘空間讓消防車經過，恐延誤黃金救援時間；此外，明年淡江大橋即將通車，濱海沙崙路口是往返淡江大橋主要交通幹道，警消共構大樓必引發交通安全、擁塞等問題。

張說，淡海公七公園不同於一般人造公園，保有原始生態的樹林，生態豐富，有五色鳥、白頭翁、貓頭鷹，夏天甚至有螢火蟲蹤影，相當於大安森林公園。市長侯友宜曾宣示推動SDGs，理應保護豐富生物多樣性的自然公園，「難道因為沒錢就與民爭地？」

自救會陳姓居民說，新市鎮發展計畫行之有年，當初留設大量公有地、機關用地，但多次都市變更計畫，均未將警消機構納入顯示規畫疏失，要求市府暫緩此案。另一位居民也直批，市府稱無地可用，但淡海新市鎮一期有13處公有地，5處為國有地、8處是市有地，市府可直接使用，且教育局說淡海新市鎮無教育資源需求，為何不用文教用地興建？

環境法律人協會秘書長郭鴻儀強調，新北市府一手破壞占地約3公頃的自然生態系統，另一手卻在公共用地呼籲種植樹木，且公七公園是天然窪地，具有自然的蓄洪功能，若要在此興建警消共構大樓，勢必要填平部分公園用地，嚴重影響當地自然生態。

自救會發言人林彥廷呼籲暫停招標作業，重新考量警消共構用地適切性，另擇適當地點，擇地時也應環境生態等調查分析，對用地位置交通進出實地模擬演練，並舉辦公聽會，聽取相關領域專家學者及市民意見，現場也遞交陳情書，由警察局、消防局代表收下。

淡水警分局說，淡海新市鎮人口增加，有興建派出所及消防分隊廳舍必要性，而新市鎮屬中央重劃區，除機關、文中小、停一及公園用地所有權為新北市府，其餘土地為中央所有，且唯一機關用地，已興建淡水區公所，新市鎮除公七公園以外，已無其他市有土地，可供新建警消廳舍用地。