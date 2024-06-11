侯友宜再釋利多 新北鄰里志工補助費調高至4100元

新北市議會總質詢國民黨團最後一天，新北市長侯友宜再釋利多，各界長期爭取的新北鄰里志工補助費用3840元，侯友宜在議會宣布，將依照物價指數明年起調漲至4100元，侯強調不會每年都調，但只要物價指數有感，就會調整。

新北市有5.6萬名鄰里志工與民防義消人員，市府每年編列2億餘元，補助每名志工3840元，作為相關聯誼費用使用，不管藍、綠還是無黨議員，都強烈建議市府調整經費額度。

今天國民黨團總質詢最後一天，包括陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、白珮茹、金瑞龍、林國春都表示，中央已經透過調高村里長事務補助費， 中央都已對基層村里長拿出態度做法，新北市府也應該有提出相關做法，搭配中央新的政策。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊，里鄰長、義警、義消、義交、民防、守望相助隊、調解委員、租佃委員等人員平時於第一線服務市民，肩負維護社區環境、治安、交通，及緊急救災救護等工作，是維持社會安定的重要力量。

侯友宜說，此次調整聯誼活動費，除因應物價值指數波動，以為維持聯誼活動品質，也感謝其為市民的用心付出。

民政局表示，考量新冠疫情過後通貨膨脹嚴重、物價飛漲，地方持續反映調整意見，為維持聯誼活動品質並兼顧財政平衡，經與桃園市共同研議後，將依據行政院主計總處公布最新物價指數（CPI）107.39%（110年=100），每人編列基準增加260元，調整為4100元，並於114年起實施。

民政局指出，本次經費調整，將增加預算1458萬元，預計有超過5萬6千名地方服務人員受惠，民政局將與財、主等單位籌措相關經費。

國民黨團書記長陳偉杰說，萬物齊漲的年代，許多經費都應該在不影響財政負擔的情況下適時的調整。感謝市府允諾，並傾聽來自基層的聲音，將鄰里長聯誼活動費由3840元提高至4100元。

至於國民黨團提到，目前每里20萬元里基層工作經費督導實施要點中，辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，須「全程應於新北市境內辦理」，導致考察團到外縣市，還要特地趕回新北吃飯等，相當不便，也盼能夠解除這項限制。

侯友宜表示，此項限制是當初議會的附帶決議，也盼議會能夠重新考慮這項附帶決議。