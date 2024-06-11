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近60年將走入歷史 北市第一殯儀館明天法會後天開拆

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市立第一殯儀館除役，拆除時間將延後2個月，預計6月開拆。本報資料照片
台北市立第一殯儀館除役，拆除時間將延後2個月，預計6月開拆。本報資料照片

台北市議會民政委員會今審查民政部門二備金動支狀況，議員關心第一殯儀館規畫、拆除進度，民政局長陳永德表示，第一殯儀館明天將法會，後天開始拆除。已經使用60年的第一殯儀館從此將走入歷史。

陳永德說，第一殯儀館的未來規畫，會由都發局先期規畫，不過不可能馬上開發，還要「養地（曝地）」，會先做簡易綠化及停車場，預計拆除到11月，預計年底就會先以綠地及停車場開放使用。

議員洪健益今天在民政委員會問，未來第一殯儀館殯要不要變更地目？殯葬處長張世昌表示，目前的規畫市府都還在研議中，目前還在搜集地方意見，未來一殯這塊地的規畫，地方意見滿多，包括有意見是作為公益使用、或市府相關單位進駐、還有人提出作為商業使用，目前變更地目前，會在6月開始拆，先進行簡易綠化及平面停車場。

議員趙怡翔也問北市府態度，整體的規畫方向？陳永德說，因為一殯周邊還有1、2千坪的私人用地，未來是否整體開發，要不要徵收，都還要討論，不過這屬於府級討論，不是民政局可以回答，會由都發家先期規畫。議員洪健益也說，「這邊如果要蓋成住宅大樓，也沒人敢買」。

另外，對於殯葬處的二備金動支使用，處長張世昌說，去年一共動支兩筆，一是建置二殯新大樓電子輓聯、還有軟體系統387萬5千餘元、第二筆是112年過年寒流，冰櫃不夠用情形，動支74萬7086元，實際46萬7886元，租用三層式冰櫃。議員則對動支使用無間意見通過。

停車場 第一殯儀館 議員

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