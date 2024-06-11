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不到1個月又異常！YouBike原因找到了 雙北將查核業者

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
雙北YouBike今上班尖峰時段又發生異常，導致通勤民眾無法租借。記者張曼蘋／攝影
雙北YouBike今上班尖峰時段又發生異常，導致通勤民眾無法租借。記者張曼蘋／攝影

雙北YouBike今上班尖峰時段又發生異常，導致通勤民眾無法租借。新北市交通局表示，異常約半小時後已恢復，影響人次約1萬，限期業者3日內提出改善報告，同時本周將與台北市到微笑公司機房實地查核系統更新SOP，希望業者謹慎面對問題，按照契約，若同一問題在3個月內累計發生達3次，自第4次起開罰。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，此次異常原因是業者原在深夜更新軟體更新，但因為沒有更新完，今上午工作人員繼續更新，但尖峰時刻本就系統流量高，導致當機，而5月20日的異常事故也是差不多的原因。

吳政諺說，廠商應確保公共自行車租賃系統正常營運及品質，並排除系統各項營運障礙，若同一問題在3個月內累計達3次，自第4次起則依逾期日數，每逾一日依契約價金總額1‰計算逾期違約金，大約是一天4萬多元；另外服務中斷超過4小時，每次處1萬元作懲罰性違約金，往上每超過1小時，則累計再處1萬元。

吳政諺強調，這不是第一次發生，限期業者在3日內提出改善報告，同時本周將與台北市前往微笑單車公司查核系統更新SOP，希望業者務必謹慎面對這個問題，避免一再發生系統當機，漠視民眾權益。

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