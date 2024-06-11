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無自來水逢夏季就缺水 三峽4件簡水完工212戶受惠

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三峽區竹崙里三層坪水源頭清疏維持水源清澈。圖／新北水利局提供
三峽區竹崙里三層坪水源頭清疏維持水源清澈。圖／新北水利局提供

新北三峽近期持續都會化發展，不過當中也不少山區，仍有眾多住戶無自來水，每到夏季就有缺水問題。新北水利局表示，去年補助公所662萬元經費改善簡易自來水設備，並於5月上旬完工，安坑里、有木里、竹崙里、五寮里等地區212戶受惠。

三峽區三面環山，境內擁有豐富的山林景致與特殊地形，但部分地區因地勢較高，仍無自來水到達，當地居民藉由引取山澗野溪的水來洗衣煮飯，幾百戶民眾都極為不便。

水利局說明，三峽區安坑里、有木里、竹崙里、五寮里一帶，屬於自來水管線不易到達的地區，居民過往只能自行尋找水源引水，除了有供水來源不穩定的問題之外，每當夏季枯水期降雨不足導致河溪乾涸時，也比自來水地區更早面臨缺水問題。

水利局長宋德仁說，民生用水克不容緩，三峽公所也提報簡水系統改善計畫，水利局去年度補助三峽區公所約662萬元經費，改善四里簡易自來水設備，包括安坑里抽水設備配電盤體更換和水源頭改善、有木里新設1570公尺HDPE管、五寮里新設2400公尺HDPE管、竹崙里新設6080公尺HDPE管、30噸水塔2座、10噸水塔2座、取水口修復及清淤，並改善400公尺HDPE管。

宋德仁表示，HDPE材質管線因具抗壓性、耐震性及韌性佳，管線不易破損漏水，而水源頭改善及清淤後能有效集中汲取水源，另增設水塔則可增加儲水容量，以因應降雨不足所造成的缺水狀況，確保民眾用水無虞，工程已於5月上旬完工，212戶居民受惠，解決長期用水不便的問題。

水利局補充，市府每年均編列約5000萬經費提升自來水的普及率與布建簡易自來水系統，今年度補助坪林、石門、貢寮、平溪、三芝、雙溪等15件簡易自來水工程，希望能使不同環境下生活的民眾，都能在民生用水方面得到相應的照顧。

三峽區竹崙里新設30噸水塔2座、10噸水塔2座為民眾儲備民生用水。圖／新北水利局提供
三峽區竹崙里新設30噸水塔2座、10噸水塔2座為民眾儲備民生用水。圖／新北水利局提供
三峽區有木里新設HDPE水管打開排沙閥，讓水把沙帶出。圖／新北水利局提供
三峽區有木里新設HDPE水管打開排沙閥，讓水把沙帶出。圖／新北水利局提供
三峽區竹崙里新設HDPE水管打開排沙閥，讓水把沙帶出。圖／新北水利局提供
三峽區竹崙里新設HDPE水管打開排沙閥，讓水把沙帶出。圖／新北水利局提供

德仁 新北 水利局

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