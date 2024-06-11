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林口影視園區蓋社宅地方反彈 中央態度軟化但未鬆口

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國土署預計將林口國際影視園區2.7公頃國有地收回建社宅，引發地方反彈。圖／新北市城鄉局提供
國土署預計將林口國際影視園區2.7公頃國有地收回建社宅，引發地方反彈。圖／新北市城鄉局提供

內政部國土管理署去年9月預計將林口國際影視園區2.7公頃國有地收回建社宅，引發地方反彈。原先中央態度強硬，歷經半年多後，國土署日前再召開可行性研商會議，新北城鄉局、經發局、立委洪孟楷、議員蔡淑君等人皆盼土地維持產專區，盡快招商讓林口國際影視園區成形。雖然會中國土署未鬆口不蓋社宅，但態度軟化稱將再研議。

中央與地方2019年合作開發林口國際影視園區，三立影城原先2020年標下C、D基地，但三立申請規畫在園區設置生態球，遭都設委員質疑動保問題，最終退回申請，並在2022年6月終止契約，退出影視園區。國土署近年陸續盤點國有地蓋社宅，看上該處，欲將收回興辦社宅，引發地方反彈。立委洪孟楷去年9月召開協調會後，國土署態度強硬，甚至會後發稿直指社宅可滿足就業、安居需求，3個月內評估社宅興建，挨批不甩地方聲音。

如今半年過去，國土署6月5日再次邀集新北市城鄉、經發局及民代與會，國土署簡報指出，新北市社宅目標戶數為3.3萬戶，但中央、地方規畫興辦戶數僅達2萬4689戶，考量雙北可供社宅的公有地難尋，且國際媒體園區招商不如預期，該地原則應保留作長期社宅儲備用地，國土署會中並未鬆口不蓋社宅，但態度軟化稱會再研議。

新北經發局說，林口國際影視園區C、D基地，有多家國際及影視廠商擬進駐投資，且三井Outlet二期今年第四季完工，東森企業總部也將會陸續完工，兩者開發娛樂、多媒體、影視數位媒體及旅館等設施，國際影視園區逐漸成形，會中表達盼該基地維持產專區，並由市府統一招商，若中央不接受，也願洽談其他可行方案；新北城鄉局也說，希望維持都計整體性，盼中央尊重地方民意。

洪孟楷說，會中國土署未有決議，僅承諾會回去研議；議員蔡淑君則表示，這次中央態度軟化，沒有硬要蓋社宅讓她稍微放心，她也向國土署反映南勢里是全國第一大里，不斷有人口移入新建案，南勢國小已是額滿學校，社宅再蓋就學成問題。

林口 社宅

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