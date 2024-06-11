新住民會館挨批養蚊 北市府：訪客有成長

為服務台北市新住民，民政局年花逾600萬經營士林、萬華2處新住民會館，並設1999新住民陳情管道。卻遭審計部檢討如「蚊子館」，去年每月平均服務5.6人，北市民政局回應，2處新移民會館整體到訪人次比去年成長，通譯服務能量也進步。

截至今年4月底，台北市新住民有6萬7091人、外籍移工4萬550人。台北市議員林延鳳表示，去年審計部點名萬華、士林2處新住民會館使用情形欠佳，士林館去年月平均入館314人次，等於每天只有10人進出；萬華館去年月平均入館2013人次，也退步許多。

林延鳳提到，民政局與研考會合作，在新移民會館設置1999印尼文、越南文、泰文、英文通譯服務，但去年平均每月只服務5.6人次，比剛開辦時的5.7人次還低。據統計，1999轉給會館有214通來電，會館處理56通，占通話總數26.17%，有逾7成新住民陳情沒被回應，顯示服務尚有改善空間。

北市民政局回應，新住民會館今年起固定2館服務通譯語系，分別為萬華會館專責印尼語、英語，士林會館處理越南語及泰語。1月至4月來電共451通，詢問內容前3名為會館服務項目、課程研習及歸化國籍，其中1999轉介通數為10通。

民政局表示，萬華新住民會館服務新移民17年，新移民及民間團體對該館環境熟悉，已建立使用習慣；士林新住民會館2019年11月搬遷至士林公民會館內，新住民對該館使用習慣及熟悉度尚在建立中，有2間教室容納人數上限分別為10人、20人，適用於學員數較少的課程或活動，使用上較為受限。