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新北娃娃機店 夜間營業需申請

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市府去年9月起實施「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，在住宅區營業的業者，須申請夜間營業計畫核准。本報資料照片
新北市府去年9月起實施「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，在住宅區營業的業者，須申請夜間營業計畫核准。本報資料照片

「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」去年9月上路，啟動「宵禁令」，在住宅區營業的業者，夜間10時過後要取得營業計畫核准才能開店，經發局說，現已核准645件夜間營業計畫。業者表示，為符合法規，夜間會請保全、一人代表顧店，開店成本上升。

新北市列管自助選物販賣機店共1637家，其中950家設在住宅區，為維護住宅區居住安寧，新北市自助選物販賣事業管理自治條例明定，販賣機應標示機具名稱、評鑑文件、保證取物金額、消費者申訴專線、管理人及負責人姓名及電話等，位於住宅區業者夜間想營業需提計畫，包括場所備有錄影監視器、營業機台聲量低於50分貝等，最重要是設置夜間管理人員，若無管理者，經聯繫應於30分內到場管理。

經發局說，自治條例上路後至今年5月底，已核准645件夜間營業計畫，占住宅區業者67%，業者多數請保全或由一人代表作為聯絡窗口，解決現場突發狀況。

另自治條例上路至今，新北經發局統計已裁罰319件，多為販售不確定性商品，俗稱戳戳樂，讓玩家產生以小博大賭博心理，或改裝機台，比如彈跳台、紅包台增加娛樂性。

經發局指出，這類台主多為租賃少量機台的散客，過去無法有效管理，自治條例上路後直接開罰，如查獲販售不宜販售商品、未標示保證取物金額者，按次處6千、1萬5千、3萬元罰鍰；改裝機台者，按次處1萬、5萬、10萬元罰鍰。

保全 販賣機

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