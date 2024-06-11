娃娃機店深夜噪音 北市去年53件陳情

24小時選物販賣機（夾娃娃機）是不少人紓壓的選擇，但夜晚噪音，卻讓住宅區居民深受其害，根據北市環保局統計，去年共接獲53件次陳情，今年截至5月底有16件。環保局提醒，去年修正規定後，業者若晚間10時後仍在店內播音樂、音效，干擾民眾居家安寧，將採從重處罰，可處6千元以上3萬元以下罰鍰，並按次連續處罰。

環保局表示，選物販賣機經營門檻低，吸引不少人承租娃娃機當副業，近年夾娃娃機店延伸到巷道發展設店，24小時營業又播放各種音效音樂，在深夜影響住宅區安寧，去年11月公告修正「台北市禁止從事妨礙安寧行為的區域範圍及時段」規定，增訂住宅區夜間時段禁播音樂妨礙安寧的商業行為。

北市環保稽查大隊長顏伶珍說，以往接獲陳情案，會先透過噪音音量檢測，若有超標情形，業者只需調降機台音量，即可符合噪音管制標準，但夜深人靜時即使降低音量，仍有擾寧影響睡眠情形，今年共接獲16件民眾陳情，其中有6件位於住宅區，經告知店家後，均有改善。