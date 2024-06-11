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贓物庫遷移讓位深坑輕軌？ 法務部鬆口

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北深坑輕軌興建案近期辦數場地方說明會，地方關注路線如何畫設，因卡著法務部北部大型贓物庫，站點、機廠必須繞道至深山內，地方盼「北大贓」能遷移，讓站點更靠近市區。立委羅明才近期開協調會，法務部鬆口可搬遷或考慮共構；新北捷運局也說，尊重地方意見，待法務部決定後，可修改站點位置。

法務部北部大型贓物庫占地4548坪，外觀老舊，與鄰屋隔著高聳圍牆及近2公尺深水溝，布滿通電鐵絲網、監視器等，內有各式贓物、重大刑案犯罪工具，還有查扣的毒品半成品等，不少民眾覺氣氛陰森。近年隨深坑發展，贓物庫與人口稠密區域愈來愈近，也被居民視為嫌惡設施，地方盼贓物庫能遷移，成為輕軌場站，還能補足當地尚缺的市民活動中心、休憩空間。

羅明才近期邀集司法院、法務部、財政部國有財產署等單位協調，中央有關單位會議上鬆口，可尋找北部地區適合點位來搬遷，也不排斥將該用地與捷運局共同重劃及設計。

深坑區埔心里長游貫中表示，該贓物庫衝擊深坑發展，也讓深坑輕軌路線難以規畫，若要繞道延伸至後方農業用地，政府除需花錢徵收，民眾搭乘還要多走半公里長，不利於運量，若能在贓物庫所在基地設站，可望解決里內1萬多名住戶交通及休憩等問題。

捷運局表示，地方民眾希望贓物庫能搬遷，尊重地方意見；若無法搬遷，就照原規畫徵收農業用地，或希望與法務部討論如何共構；若能搬遷就可討論如何共同開發。捷運局補充，深坑輕軌可行性研究報告預計6月底修正完成後提報中央審議。

地方人士直言，5年前評估，徵收農地當終點站及機廠等用地費，初估就高達9.8億元，現在可能翻倍；不過法務部要在北部尋覓大面積土地當贓物庫恐也不易，還要克服地方阻力，變數仍多。

新北捷運 法務部 深坑

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