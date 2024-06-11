淡水大拜拜暗訪 安四方儀式與「裝咖人」助陣吸睛

中央社／ 新北10日電

淡水年度盛事清水祖師遶境首日暗訪今天登場，蓬萊老三祖「安四方」驅邪鎮煞是重頭戲之一，在地北管樂團「南北軒」邀樂團「裝咖人」助陣；廟方評估約1萬多人參與。

淡水清水巖清水祖師遶境每年農曆5月5日（暗訪）與5月6日（日巡）登場，又俗稱「淡水大拜拜」，已傳承超過百年。淡水今天下午4時起封街遶境，大街小巷鑼鼓喧天、鞭炮聲不斷，大人小孩都在路邊駐足觀看，相當熱鬧。

淡水在地北管團「南北軒」也為遶境活動設計出與往年全然不同的演出陣容，不僅配樂自己來，還自製蝦兵蟹將服裝演出「水族陣」，更邀曾入圍金曲獎新人獎的樂團「裝咖人」助陣，長長的隊伍晚間8時行經淡水中正路與中山路口瞬間成為焦點，吸引大批民眾圍觀。

淡水文史推動者、走讀團體「旅學堂」老師吳峻毅告訴中央社記者，約在道光年間，清水祖師（蓬萊老祖）被來自安溪清水巖僧人迎來淡水，直到1932年清水巖落成後才正式移入。

至於清水祖師是如何成為淡水重要信仰，真理大學宗教文化與資訊管理學系教授蕭進銘說，除了相傳清水祖師蓬萊老祖曾在遶境時「落鼻示警」，讓許多出來看熱鬧的民眾躲過地震危害外，後又傳出蓬萊老祖在清法戰爭時保佑淡水躲過多數砲火，以及日治時期能有效去除瘟疫等神蹟，使許多淡水地方重要頭人都協助出力、捐錢推動建寺，淡水清水祖師也成為當地重要信仰，香火綿延不斷。

吳峻毅表示，今天暗訪其中一個重頭戲是掌兵符的蓬萊老三祖率中壇元帥（三太子）前往淡水東南西北4個角落「安四方」儀式，除了趁夜間在遶境途中驅邪鎮煞，也安排兵將鎮守在淡水4角，保佑地方平安；而明天「日巡」，蓬萊老三祖會再度前往4角巡視兵將執行任務，後天則會在清水祖師廟內收兵、犒軍。

此外，吳峻毅說，明天日巡除了能看到蓬萊老祖、蓬萊大祖與蓬萊二祖等主要神明遶境，也會有眾多陣頭與民俗藝陣熱鬧演出，預期將比今天更精彩可期。

樂團 淡水

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