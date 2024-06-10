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「桃色幸運草Z」成員佐佐木彩夏 7月登台北漫博

中央社／ 台北10日電

日本女子偶像團體「桃色幸運草Z」成軍逾10年，閃靈樂團主唱Freddy曾翻唱其歌曲。「桃色幸運草Z」成員佐佐木彩夏將在7月登漫博演出，這是她在2019年與團員來台後再度訪台。

第23屆漫畫博覽會日本館透過新聞稿表示，「桃色幸運草Z」是由百田夏菜子、玉井詩織、佐佐木彩夏、高城蕾妮組成的女子偶像團體，曾參加德國、越南、法國、美國、中國、馬來西亞等地舉辦活動，將日本偶像文化推廣到世界各地。

「桃色幸運草Z」出道以來，包含美國搖滾樂團KISS曾合作推出單曲，「閃靈樂團」主唱Freddy（本名：林昶佐）則與美國吉他手佛里曼（MartyFriedman）共同組成鐵色克隆X，並翻唱過她們的10首歌曲，顯見其國際知名度，經典作品「美少女戰士」新系列動畫主題曲也由「桃色幸運草Z」演唱。

此次將登台舉行個人演出的佐佐木彩夏，被台灣粉絲稱作「阿玲」，7歲就進入演藝圈，除唱歌、舞蹈專長外，還出演過電視劇和擔任聲優。同時，她也是另1女子偶像團體「浪江女子發組合」的總製作人及成員。

第23屆漫畫博覽會日本館表示，「浪江女子發組合」是為振興在東日本大地震中受創的福島縣浪江町而成立的偶像團體。2023年團隊以全新編制從浪江町出發，以「與日本全國各地的人與土地『結緣』」為目標展開演藝活動，共由8名成員組成，此次也將一同訪台演出。

第23屆漫畫博覽會將在7月25日起於台北世貿一館展出至7月29日。

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