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新北議長盃龍舟賽落幕 這隊被撞翻重划仍拿第三

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
花蓮黃藥局隊比賽過程被撞翻，再划一次以2分13秒69獲得第三。圖／新北市議會提供
花蓮黃藥局隊比賽過程被撞翻，再划一次以2分13秒69獲得第三。圖／新北市議會提供

第14屆新北市議長盃龍舟錦標賽於10日下午落幕，經過兩天激戰，最後由世界龍舟聯盟奪得大型龍舟男子組冠軍，抱走全國龍舟賽最高獎金60萬元；其中花蓮黃藥局隊比賽過程遭烏來區泰雅龍舟隊撞翻，重滑一次以2分13秒69獲得第三；第二則是由台北霞海城隍廟隊拿下。

新北市議會表示，大型龍舟男子組決賽中，烏來區泰雅龍舟隊不慎撞翻花蓮黃藥局隊，經大會判定失去比賽資格，花蓮黃藥局隊取得單獨再划一次的機會，以2分13秒69獲得第三。世界龍舟聯盟及台北霞海城隍廟隊則分別以2分05秒40及2分13秒32維持冠、亞軍。

而大型龍舟女子組由簡單划女子龍舟隊以2分27秒82的成績摘下后冠，混合組則由健身工廠隊以2分16秒74的成績勇奪第一。

新北市副議長陳鴻源表示，恭喜得獎隊伍，也期勉勝利的隊伍繼續突破自我，再創佳績；沒得獎的隊伍也不用灰心，明年再接再厲。

新北市議會表示，為期兩天的新北市議長盃龍舟錦標賽不僅賽事精彩，其他周邊活動也吸引許多民眾參與，閉幕典禮則為活動掀起另一波高潮，得獎隊伍熱血沸騰的隊呼，讓場邊觀賽的民眾也歡聲雷動，紛紛與選手們合照，為端午佳節留下難忘的紀念。

第14屆新北市議長盃龍舟錦標賽由世界龍舟聯盟奪得大型龍舟男子組冠軍。圖／新北市議會提供
第14屆新北市議長盃龍舟錦標賽由世界龍舟聯盟奪得大型龍舟男子組冠軍。圖／新北市議會提供

花蓮 霞海城隍廟

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