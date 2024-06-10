新北議長盃龍舟賽落幕 這隊被撞翻重划仍拿第三
第14屆新北市議長盃龍舟錦標賽於10日下午落幕，經過兩天激戰，最後由世界龍舟聯盟奪得大型龍舟男子組冠軍，抱走全國龍舟賽最高獎金60萬元；其中花蓮黃藥局隊比賽過程遭烏來區泰雅龍舟隊撞翻，重滑一次以2分13秒69獲得第三；第二則是由台北霞海城隍廟隊拿下。
新北市議會表示，大型龍舟男子組決賽中，烏來區泰雅龍舟隊不慎撞翻花蓮黃藥局隊，經大會判定失去比賽資格，花蓮黃藥局隊取得單獨再划一次的機會，以2分13秒69獲得第三。世界龍舟聯盟及台北霞海城隍廟隊則分別以2分05秒40及2分13秒32維持冠、亞軍。
而大型龍舟女子組由簡單划女子龍舟隊以2分27秒82的成績摘下后冠，混合組則由健身工廠隊以2分16秒74的成績勇奪第一。
新北市副議長陳鴻源表示，恭喜得獎隊伍，也期勉勝利的隊伍繼續突破自我，再創佳績；沒得獎的隊伍也不用灰心，明年再接再厲。
新北市議會表示，為期兩天的新北市議長盃龍舟錦標賽不僅賽事精彩，其他周邊活動也吸引許多民眾參與，閉幕典禮則為活動掀起另一波高潮，得獎隊伍熱血沸騰的隊呼，讓場邊觀賽的民眾也歡聲雷動，紛紛與選手們合照，為端午佳節留下難忘的紀念。
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