快訊

專訪／舊愛張書偉已成人夫 勇兔自認幹了荒唐事

端午收假日車潮湧現！國道注意4雷區 離島無機位可改搭輪船

體驗端午文化 日本駐台代表挑戰立蛋

中央社／ 台北10日電

立蛋是端午節一大樂趣，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之首度在台過節，也在臉書上傳挑戰5分鐘立蛋的影片。過程中片山和之數度懷疑「真的立起來嗎」，甚至一度「表情失守」，所幸最後挑戰成功。

今天是端午節，除了吃粽子，一大樂趣就是立蛋。去年11月就任的片山和之，首度在台灣過端午，除了挑戰5分鐘立蛋外，更將立蛋過程上傳臉書，也有不少網友在留言區上傳立蛋照片回應。

片山和之在影片中數度懷疑「這真的站得起來嗎」，也提到很在意冷氣的風，幾度失敗讓他表情失守大感可惜，甚至笑稱是一旁協會人員說話聲音的震動讓他立蛋失敗。

所幸影片最後挑戰成功，片山和之緩緩將雙手張開並開心與雞蛋合照，過程中還數度提醒「不要震動到蛋喔」。

影片 端午節

延伸閱讀

高雄仁武油漆廠端午竄火 火煙兇猛消防急派多分隊馳援

端午兩樣情／劍湖山親水景點受歡迎 地震降低遊客登阿里山意願

端午兩樣情／連假首日1.4萬人登小琉球 在地人喊：太多了！

端午取午時水、立蛋 張麗善秒成功全靠一招

相關新聞

新北議長盃龍舟賽落幕 這隊被撞翻重划仍拿第三

第14屆新北市議長盃龍舟錦標賽於10日下午落幕，經過兩天激戰，最後由世界龍舟聯盟奪得大型龍舟男子組冠軍，抱走全國龍舟賽最...

台北新住民會館挨批「蚊子館」 民政局：到訪人次有成長

為服務台北市新住民，民政局年花逾600萬經營士林、萬華2處新住民會館，並設置1999新住民陳情管道。不僅訪民眾少到被審計...

夾娃娃機店深夜噪音 北市去年逾50件陳情 未來最重罰3萬可連續罰

24小時選物販賣機（夾娃娃機）近年走紅，成為不少民眾休閒遊玩的地方，但夜晚噪音讓部分民眾深受其害，根據北市環保局統計，去...

過節有粽子可吃！ 83份端午節禮盒暖助新北18弱勢家庭

延續春節年菜活動，新北教育局與板橋大遠百發起愛心粽活動，今年共募集83份端午節禮盒、幫助18個弱勢家庭吃到粽子，感受佳節...

蔣萬安開冰箱曝接下來1個月菜色..網驚：密集恐懼發作

今天是端午節，台北市長蔣萬安一早在臉書公開自己端午節午餐吃什麼，並開家裡的冰箱，果然是塞滿「滿滿肉粽」，並貼文問網友「誰...

雙北自行車事故 去年逾5千件

自行車人、車搶道問題多，雙北自行車事故去年合計逾5千件，自行車道規畫不明確，甚至從新北騎車到台北或桃園時，可能也要走車用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。