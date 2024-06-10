體驗端午文化 日本駐台代表挑戰立蛋

立蛋是端午節一大樂趣，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之首度在台過節，也在臉書上傳挑戰5分鐘立蛋的影片。過程中片山和之數度懷疑「真的立起來嗎」，甚至一度「表情失守」，所幸最後挑戰成功。

今天是端午節，除了吃粽子，一大樂趣就是立蛋。去年11月就任的片山和之，首度在台灣過端午，除了挑戰5分鐘立蛋外，更將立蛋過程上傳臉書，也有不少網友在留言區上傳立蛋照片回應。

片山和之在影片中數度懷疑「這真的站得起來嗎」，也提到很在意冷氣的風，幾度失敗讓他表情失守大感可惜，甚至笑稱是一旁協會人員說話聲音的震動讓他立蛋失敗。

所幸影片最後挑戰成功，片山和之緩緩將雙手張開並開心與雞蛋合照，過程中還數度提醒「不要震動到蛋喔」。