台北新住民會館挨批「蚊子館」 民政局：到訪人次有成長

為服務台北市新住民，民政局年花逾600萬經營士林、萬華2處新住民會館，並設置1999新住民陳情管道。不僅訪民眾少到被審計部檢討如「蚊子館」，1999相關語言通譯時段少，去年每月平均服務人數5.6人。北市民政局回應，2處新移民會館整體到訪人次比去年成長許多，通譯服務也有進步。

截至今年4月底，台北市新住民人口6萬7091人、外籍移工4萬550人。議員林延鳳表示，去年審計部點名，萬華及士林2處新住民會館使用情形欠佳，士林館去年月平均入館314人次，等於每天只有10人左右進出；萬華館去年月平均入館2013人次，也退步許多。

林延鳳還提到，民政局與研考會合作，在新移民會館設置1999印尼文、越南文、泰文、英文通譯服務，但去年平均每個月只服務5.6人次，比剛開辦時的5.7人次還不如。據統計，1999轉給會館有214通來電，會館處理56通，占通話總數26.17%，有逾7成的新住民陳情沒被回應，貴為首都的台北市仍有改善空間。

北市民政局回應，新住民會館今年起固定2館服務通譯語系，分別為萬華會館印尼語及英語、士林會館越南語及泰語。1月至4月來電共451通，整體詢問內容前3名為會館服務項目、課程研習及歸化國籍，其中1999轉介通數為10通。

而新住民會館的使用人次，士林館1月有289人次、2月791人次、3月901人次、4月612人次，合計2593人次，相較去年同期合計626人，已大幅成長414%；萬華館1月有894人次、2月1061人次、3月1828人次、4月2152人次，合計5935人次。