快訊

日本商場驚傳砍人案 84歲婦人遭刺頸不治身亡

陸男遭對岸「限制出境」竟開快艇來台 上岸後找路人報警抓自己

端午兩樣情／伯朗大道、金城武樹連假不見人潮 業者哀嘆：生意好慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北新住民會館挨批「蚊子館」 民政局：到訪人次有成長

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市萬華、士林2處新住民會館人煙稀少，議員林延鳳批評是「蚊子館」；圖為萬華新住民會館。記者鍾維軒／攝影
台北市萬華、士林2處新住民會館人煙稀少，議員林延鳳批評是「蚊子館」；圖為萬華新住民會館。記者鍾維軒／攝影

為服務台北市新住民，民政局年花逾600萬經營士林、萬華2處新住民會館，並設置1999新住民陳情管道。不僅訪民眾少到被審計部檢討如「蚊子館」，1999相關語言通譯時段少，去年每月平均服務人數5.6人。北市民政局回應，2處新移民會館整體到訪人次比去年成長許多，通譯服務也有進步。

截至今年4月底，台北市新住民人口6萬7091人、外籍移工4萬550人。議員林延鳳表示，去年審計部點名，萬華及士林2處新住民會館使用情形欠佳，士林館去年月平均入館314人次，等於每天只有10人左右進出；萬華館去年月平均入館2013人次，也退步許多。

林延鳳還提到，民政局與研考會合作，在新移民會館設置1999印尼文、越南文、泰文、英文通譯服務，但去年平均每個月只服務5.6人次，比剛開辦時的5.7人次還不如。據統計，1999轉給會館有214通來電，會館處理56通，占通話總數26.17%，有逾7成的新住民陳情沒被回應，貴為首都的台北市仍有改善空間。

北市民政局回應，新住民會館今年起固定2館服務通譯語系，分別為萬華會館印尼語及英語、士林會館越南語及泰語。1月至4月來電共451通，整體詢問內容前3名為會館服務項目、課程研習及歸化國籍，其中1999轉介通數為10通。

而新住民會館的使用人次，士林館1月有289人次、2月791人次、3月901人次、4月612人次，合計2593人次，相較去年同期合計626人，已大幅成長414%；萬華館1月有894人次、2月1061人次、3月1828人次、4月2152人次，合計5935人次。

民政局表示，萬華新住民會館服務新移民17年，新移民及民間團體對該館設施、交通、周邊環境均十分熟悉，已建立使用習慣；士林新住民會館於2019年11月搬遷至士林公民會館內，新住民對該館之使用習慣及熟悉度尚在建立中，且因有兩間教室的容納人數上限分別為10人與20人，僅適用於學員數較少之課程或活動，故使用上較為受限。

台北市2處新住民會館去年被審計部點名「使用情形欠佳」。記者鍾維軒／攝影
台北市2處新住民會館去年被審計部點名「使用情形欠佳」。記者鍾維軒／攝影

北市 新住民 新移民

延伸閱讀

北市萬華租客涉砍死二房東 警依殺人罪嫌送辦

新莊十八份公墓遷葬速度挨批太慢 民政局：今年7月完工

海委會攜手新住民走訪旗津 探索海洋中女性角色

新北大小里人口差很大 民政局：研究調整案

相關新聞

台北新住民會館挨批「蚊子館」 民政局：到訪人次有成長

為服務台北市新住民，民政局年花逾600萬經營士林、萬華2處新住民會館，並設置1999新住民陳情管道。不僅訪民眾少到被審計...

夾娃娃機店深夜噪音 北市去年逾50件陳情 未來最重罰3萬可連續罰

24小時選物販賣機（夾娃娃機）近年走紅，成為不少民眾休閒遊玩的地方，但夜晚噪音讓部分民眾深受其害，根據北市環保局統計，去...

過節有粽子可吃！ 83份端午節禮盒暖助新北18弱勢家庭

延續春節年菜活動，新北教育局與板橋大遠百發起愛心粽活動，今年共募集83份端午節禮盒、幫助18個弱勢家庭吃到粽子，感受佳節...

蔣萬安開冰箱曝接下來1個月菜色..網驚：密集恐懼發作

今天是端午節，台北市長蔣萬安一早在臉書公開自己端午節午餐吃什麼，並開家裡的冰箱，果然是塞滿「滿滿肉粽」，並貼文問網友「誰...

雙北自行車事故 去年逾5千件

自行車人、車搶道問題多，雙北自行車事故去年合計逾5千件，自行車道規畫不明確，甚至從新北騎車到台北或桃園時，可能也要走車用...

自行車違停嚴重 北市試辦收費

自行車違規停車嚴重，雙北去年合計拖吊超過7千輛，多是在非自行車停放區停車，地方建議，應廣設停放區，避免違停，甚至收費避免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。