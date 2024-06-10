蘆洲李宅慶端午 外籍學生古井汲午時水初體驗
新北市蘆洲區公所今天於蘆洲李氏古宅舉辦包粽等慶祝端午節活動，大小朋友玩得開心，現場還有一群外籍交換學生也實際體驗自李宅百年古井汲午時水的應景活動，感覺新奇。
蘆洲區公所今天在李氏古宅舉辦「懷舊樂趣迎端午粽情粽憶在蘆洲」，一系列精彩活動吸引數百人參與，尤其包粽比賽，也有祖孫三代一起參賽，場面熱烈，其中，最快速且正確完成的隊伍，就能獲得文昌開筆禮。
端午節重頭戲是在蘆洲李宅具有百年歷史古井中汲取的午時水，多名外籍學生也下場體驗，主辦單位告知午時水在華人端午習俗中，不僅可淨身，還有避邪祛除惡運的效果，引外籍生們嘖嘖稱奇並抹在臉上。
蘆洲區長陳炳仲表示，在蘆洲李氏古蹟維護文教基金會支持下，很高興看到這麼多家庭參與端午節活動，為節日更增添歷史意義，尤其是許多外籍學生也參與並了解端午節是華人習俗中三大節慶之一，深入感受華人傳統過節方式及氣氛。
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