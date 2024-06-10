夾娃娃機店深夜噪音 北市去年逾50件陳情 未來最重罰3萬可連續罰

24小時選物販賣機（夾娃娃機）近年走紅，成為不少民眾休閒遊玩的地方，但夜晚噪音讓部分民眾深受其害，根據北市環保局統計，去年共接獲53件次陳情，今年截至5月底有16件。環保局提醒，去年修正規定後，業者若晚上10點後若仍在店內撥放音樂、音效致影響民眾居家安寧，將採從重處罰，可處6千元以上3萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。

環保局表示，選物販賣機經營門檻低，吸引不少人將承租娃娃機當副業，近年來夾娃娃機陸續擴大向巷道發展設店，24小時營業又播放各種音效音樂，在深夜影響住宅區安寧，去年11月公告修正「台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」規定，增訂住宅區夜間時段禁播音樂妨礙安寧的商業行為。

環保稽查大隊長顏伶珍表示，以往接獲陳情案件，會先透過噪音音量檢測，有超標情形，業者只需調降機台音量，即可符合噪音管制標準，但夜深人靜即使降低音量，仍會有擾寧影響睡眠情形，今年共接獲16件民眾陳情，其中有6件位於住宅區，經告知店家後，均友改善，也未接獲民眾陳情。

環保局提醒，環境部去年6月修正發布「違反噪音管制法案件裁罰基準」，針對夜間時段違反噪音管制法規定者裁罰金額加倍，若稽查人員採證確認業者於晚上10點至翌日上午8點有違規致妨礙安寧，可處6千元以上3萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。