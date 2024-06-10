過節有粽子可吃！ 83份端午節禮盒暖助新北18弱勢家庭

延續春節年菜活動，新北教育局與板橋大遠百發起愛心粽活動，今年共募集83份端午節禮盒、幫助18個弱勢家庭吃到粽子，感受佳節氣氛。

新北學校社工師實物銀行自2022年起，與板橋大遠百合作發起暖心年菜活動，將募集來的愛心年菜，發放給新北市各校有需求的學生和家庭。今年首次企畫「愛心粽活動」，共募得83份端午節禮盒，並幫助18個弱勢家庭。

從小由年邁父親獨自照顧長大的凡凡(化名)，國中期間曾因為家庭經濟困難，寄居爸爸朋友家中，學校才發現凡凡沒有健保卡，生病也不敢隨意看醫生。學校老師、社工師協助連結社會資源下，凡凡已重新申請健保卡，可以不再擔心生病看醫生的費用，同時也找到了新的住所。為逐步穩定凡凡與爸爸的生活，學校不定期向學校社工師實物銀行申請生活所需物資，這次端午節還能吃到熱騰騰的美味粽子。